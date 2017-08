Stabæk slo tilbake mot Haugesund

Saken oppdateres.

Haugesund så ut til å full kontroll på kampen da de gikk til pause med en 2-0-ledelse etter to klassescoringer.

Men Stabæk slo tilbake i andre omgang. Etter scoringer fra Ohi Anthony Omoijuanfo og Raymond Gyasi var opphentingen komplett.

Dermed endte det 2-2 på Haugesund stadion.

– Vi spiller elendig fotball i andre omgang. Vi henger ikke sammen rett og slett. Alle som har sett fotball før ser at dette ikke var planen. Hvis dette hadde vært planen er det for tynt, sier Haugesund-kaptein Vegard Skjerve til Eurosport etter kampen.

– Vi var elendige i første omgang, det var grusomt. Men vi gikk inn for å kjøre andre omgang, og det synes jeg vi gjør. Det var gøy med målet, men det viktigste er at vi klarte å komme tilbake. Det viser mentaliteten i dette laget, sier Ohi samme kanal.

To drømmetreff

Det var hjemmelaget som kom best i gang på Haugesund stadion. Etter bare fire minutter fikk vertene en kjempesjanse, da Liban Abdi kom seg gjennom etter et gjennomspill fra Tor Arne Andreassen, men avslutningen gikk rett på Mande Sayouba.

Minutter senere var ikke Stabæks sisteskanse like heldig. Et svakt utspill havnet rett i beina på Abdi, som kunne dunke ballen i lengste hjørne til fra rundt 25 meter, og dermed sto det 1-0 til Haugesund.

Abdi var ikke den eneste som fikk drømmetreff i den første omgangen. For like før pause la Alexander Stølås inn til Tor Arne Andreassen, som banket til på helvolley fra like utenfor 16 meteren. Vakker scoring av 34-åringen, og Haugesund kunne gå til pause med 2-0-ledelse.

– Litt kjeft og litt mål

– Jeg skal inn å kjefte litt nå. Litt kjeft og litt mål så blir det gøyere i andre omgang.

Det sa Stabæks kaptein Morten Skjønsberg til Eurosport da lagene gikk til pause, og litt kjeft så ut til å hjelpe. For halvveis i andre omgang måtte Per Kristian Bråtveit gi retur på et skudd fra Hugo Vetlesen. Der var selvfølgelig Eliteseriens toppscorer Ohi Anthony Omoijuanfo, som satte inn reduseringen for gjestene. Det var hans 13. scoring for sesongen.

Like etterpå traff Luc Kassis innlegg pannebrasken til Raymond Gyasi, ballen gikk i mål og opphentingen var komplett.