Sprintkrangel før stjernemøte i Oslo – møtes med latter etter verdensrekord-varsel

«Verdensrekord neste gang jeg løper 100 meter», meldte den amerikanske sprinteren på X denne uka.

Og neste gang Fred Kerley løper distansen, er på Bislett Games om bare to uker. Verdensrekorden tilhører som kjent Usain Bolt, er på 9,58 og har stått siden 2009. Kerleys bestenotering er på 9,76. Da han tok VM-bronse i Budapest i fjor, løp han på 10,02.

– Jeg skvatt da jeg så det. Han har ikke vært i nærheten av verdensrekord, i hvert fall ikke i år, og han hadde en svak sesong i fjor, småflirer NRKs friidrettskommentator Jann Post.

Verdensmesteren fra 2022 er kjent for å være frisk i uttalelsene sine på sosiale medier, og nattens svært offensive utsagn har fått en rekke reaksjoner.

Oslo-duell

Diamond League har re-postet på Instagram, og der har den olympiske mesteren, Marcell Jacobs, svart med to latter-emojis. Kerley har igjen svart italieneren med smilefjes. De to møtes i Oslo neste uke.

DUELL: Sørafrikanske Akani Simbine vant 100-meteren i kinesiske Suzhou i april, foran amerikanerne Christian Coleman og Fred Kerley. Også Simbine kommer til Oslo. Foto: AFP

– Det blir en spennende duell på Bislett i år, men jeg tror verdensrekord er utopi, sier Bislett-general Steinar Hoen til NRK.

– Jeg så Kerley i Kina i april, og signerte han til Bislett Games der, og han hadde ikke verdensrekordnivået da, så jeg håper han har lagt opp treningen så han har hatt en stigning. At det ser ut som Jacobs er på vei tilbake etter mye skader, er også veldig gledelig, legger han til.

– Jeg ville ikke vært bekymret om jeg var Usain Bolt, så jeg tror Kerley først må konsentrere seg om å vinne en 100 meter, før han begynner å snakke om verdensrekord, mener Post.

Feide med Lyles

I kinesiske Sozhou løp han på 10,11, men skal man tro Kerley selv, så er formen meget god.

«Dæven, det skjedde på trening i dag, De beste trener på vestkysten», skrev han.

Foto: Skjermdump, X

Akkurat det kan ha sett ut som var et svar direkte til stjernekollega Noha Lyles. For like før hadde forrige sesongs beste sprinter lagt ut på X at han «hadde hatt sin beste treningsøkt i karrieren». De to har hatt en rekke feider opp igjennom årene.

– De liker å melde litt disse sprinterne, og det tenker jeg er bra. Det er jo alle stevnedirektørers drøm at de holder på som gamle boksere. Vi har sett litt av det med Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr den siste tiden også. Det gir mer næring til duellene, sier NRKs friidrettskommentator.

STAFETTGULL: USA tok forventet VM-gullet på 4x100 meter stafett i Budapest i fjor. Da løp både Kerley (t.v.) og Lyles, mens sistnevnte tok gullet på 100 meter. Foto: AP

Alle kommentarene på nattens innlegg, gjorde at Kerley raskt kom med enda et svar.

«Vi er ikke respektløse overfor noen. Vi tror ikke at noen av oss er best, og vi jobber voldsomt hardt. Vi sikter mot toppen. Vi forstår hva som skal til for å nå storhet og jeg respekterer alle. Vi elsker dette».

Sesongens høydepunkt blir utvilsomt OL i Paris. Det amerikanske uttaket skjer i slutten av juni.

– For øyeblikket har jeg mer tro på at Lyles slår Bolts verdensrekord på 200 meter (19,19) enn at Kerley tar den på 100 meter i hvert fall, poengterer Post.