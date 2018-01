Sportssjefen beklager uttalelse om Moan: – Tydelig at han er sykere enn jeg trodde

– Kroppen spiller ikke på lag. Jeg er fortsatt kraftig forkjølet. I samråd med legen ble vi enige om at restitusjonstiden ble forlenget ved å gå en tikilometer. Derfor valgte jeg å stå over. Jeg starter på en antibiotikakur i ettermiddag, sier Moan.

På Twitter skriver han også følgende:

Fredag uttalte sportssjef Ivar Stuan at han ikke trodde at Moan var så syk som han skulle ha det til. Nå beklager han.

– Jeg må jo bite det litt i meg. Når han går på antibiotika i dag, er det tydelig at han er sykere enn det jeg trodde at han var. Jeg må bare beklage det. Da er det imponerende at han tar ut det han gjør, og det viser hvilken kapasitet Magnus har, sier Stuan.

– Alle som følger kombinert vet hva jeg er god for

Magnus Krog og Magnus Moan kjemper om den siste plassen på OL-laget i kombinert. Uttaket offentliggjøres søndag.

– Hvordan ser du på OL- sjansene nå?

BEKLAGER: Ivar Stuan innrømmer at han ikke var klar hvor kraftig forkjølet Magnus Moan var. Han er desto mer imponert over det han har klart å prestere. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det tenker jeg ikke noe på. Det får ledelsen ta seg av. Alle som følger kombinert vet hva jeg er god for, konstaterer Moan.

Sportssjef Stuan mener at lørdagens situasjon ikke er veldig avgjørende for OL-uttaket.

– Vi vet hva Magnus kan prestere langrennsmessig, så vi er ikke så veldig bekymret for det. Det vi var interessert i å se var hoppformen. Med Moan og Krog så er det ikke langrennsformen vi er mest skeptiske til, presiserer Stuan.

Riiber på pallen

Det ble fire nordmenn innenfor topp ti i kombinertrennet i Seefeld lørdag. Jarl Magnus Riiber tok tredjeplass, Jan Schmid tok fjerdeplass og Espen Andersen tok femteplass.

Verdenscupleder Jan Schmid viste igjen hvor stabil han er denne sesongen. Han var litt over fem sekunder bak Riiber. Schmid har ikke vært dårligere enn nummer fire i ti av elleve verdenscuprenn i vinter.

Jørgen Graabak havnet til slutt på en åttendeplass. Magnus Krog gikk seg opp noen plasser og det holdt til en 24.-plassen.