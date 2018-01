Magnus Krog og Magnus Moan kjemper om den siste plassen på OL-laget i kombinert. Den siste plassen skal tas ut etter lørdagens renn i Seefeld.

– Det er jo et lite paradoks. Krog og Moan var jo våre beste menn i Lahti i fjor. Men nå kjemper de to om den siste plassen, sier sportssjef for kombinert Ivar Stuan.

Sykdom i kroppen

Magnus Moan ble syk etter rennene i Val di Fiemme for to uker siden. Han mener han allerede burde vært tatt ut på OL-laget, og at det er ødeleggende for OL-formen at han må konkurrere med sykdom i kroppen.

– Det er definitivt ikke optimalt å konkurrere her med tanke på OL-formen. Jeg har sykdom i kroppen, og jeg er veldig spent på hvordan den responderer i løpet av kvelden og ikke minst gjennom natta og i morgen, sier Magnus Moan etter fredagens renn.

Sportssjefen tror ikke Moan er så syk som han skal ha det til.

– Jeg oppfatter ikke han som så syk. Jeg oppfatter han som ganske nærme det han skal være, sier Stuan.

STUAN: Sportssjefen oppfatter ikke Moan som så syk som han skal ha det til. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Moan selv er redd for at han må konkurrere for å vise at han er verdig en OL-plass kan ødelegge for han.

– Jeg håper det ikke begynner å tette seg til nå, for da er det et signal på at kroppen ikke har tålt det.

Men sportssjef Stuan tror kroppen til Moan tåler konkurransene i Seefeld.

– Jeg tror han har et bra immunforsvar nå, så jeg tror det går fint.

Hoppinga må sitte

Både Magnus Moan og Magnus Krog gikk et godt langrenn på fem kilometeren fredag. Og det er heller ikke der det skorter for dem med tanke på OL-plass. De må prestere i hoppbakken.

– Det er klart at det er hoppinga som blir viktig. Jeg må gjøre et bedre hopp enn i dag, og jeg må vise at jeg er på god vei i bakken for å bli tatt ut til OL, sier Magnus Krog etter fredagens renn, sier Magnus Krog etter fredagens renn.

For Magnus Moan er det også hoppinga som er problemet.

– Dæven, det er så begredelig i bakken at det halve kunne vært nok. Jeg har trøblet i lang tid igjen, sier Moan.

SØLV I LAHTI: Magnus Krog og Magnus Moan på medaljeseremoni for kombinert laghopp og lagsprint under VM i 2017. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Årsbeste for Riiber

ÅRSBESTE: Jarl Magnus Riiber endte på 2.-plass i fredagens renn i Seefeld. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Jarl Magnus Riiber (20) hadde et fantastisk utgangspunkt før fem kilometer langrenn fredag. Akito Watabe startet 21 sekunder bak nordmannen, og 1,5 kilometer før målgang hadde japaneren tatt igjen Riiber. Det ble et durabelig spurtoppgjør.

– Det var syre ut av en annen verden i spurten. sier Jarl Magnus Riiber til NRK.

Og japaneren ble dermed for sterk for Riiber som endte på 2.-plass.

