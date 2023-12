Spillerflukt fra Aalesund etter nedrykket

Dortmund bekrefter: Julian Ryerson har pådratt seg leddbåndsskade – ferdigspilt i 2023

Landslagsspiller Julian Ryerson har blitt diagnostisert med en leddbåndsskade og vil ikke være tilgjengelig for spill de neste ukene.

Det bekrefter Dortmund på sine nettsider.

Det var mot slutten av onsdagens oppgjør mot Stuttgart i den tyske cupen at landslagsprofilen Ryerson landet feil etter en duell. Den norske backen ble liggende på gresset med store smerter.

Etter å ha fått umiddelbar behandling, ble han hjulpet av banen av to mann fra Dortmunds støtteapparat. Ansiktsuttrykket sa det meste om at Ryerson hadde store smerter.

«Vi må vente de neste dagene for å stille en endelig diagnose og definere nøyaktig hvor lenge han blir ute,» sier BVB-trener Edin Terzic.

Ryerson har vært en viktige brikke for Dortmund denne sesongen og spilt ti seriekamper for de gulkledde. Ryerson står med tre mål i Bundesliga denne sesongen. Den forrige kom så sent som forrige helg mot Bayer Leverkusen.

(NTB)