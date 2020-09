Jerv-spiller testet positivt

Tre kamper i OBOS-ligaen er utsatt etter at en Jerv-spiller har testet positivt på koronaviruset. Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding lørdag.



I pressemeldingen presiseres det at klubben har fulgt de gjeldende smittevernprotokollene, men at NFF likevel vurderer innskjerpelse i reglene for testing av nye spillere inn i tropper, skriver forbundet.



De tre kampene som er utsatt er Jervs tre neste kamper, henholdsvis mot HamKam, Ullensaker/Kisa og Lillestrøm. Hele Jerv-troppen er nå satt i karantene i ti dager.