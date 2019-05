Spenningen lever før presidentvalget: – Jeg har en veldig god følelse

På idrettstinget på Lillehammer, på hotellet IOC bodde under OL i 1994, vandrer presidentkandidatene fra gruppe til gruppe.

De hilser, smiler, repeterer den samme regla om og om igjen.

De har tydelig øvd. Og de siste timene er blitt brukt på å vippe de siste stemmene i sin favør. Valget er så jevnt at ingen kan si noe som helst med sikkerhet.

Tvedt kan ha vunnet stemmer

166 delegater skal stemme. Mange av de 54 særforbundene og de ulike idrettskretsene har ikke gjort styrevedtak på hvem deres delegater skal stemme på. Det gjør at mange av stemmene faktisk kan vippes fra den ene kandidaten til den andre.

NRK har snakket med en lang rekke stemmeberettigede i løpet av helgen på Lillehammer. Noen sier Mollekleiv vinner lett. Andre sier Berit Kjøll har klart å sikre seg et flertak. Begge mener selv at de kan vinne valget.

Det samme mener den sittende presidenten, Tom Tvedt. Fredag holdt han sin tale til idrettstinget. I 40 minutter holdt han en engasjert tale om alt han hadde oppnådd i løpet av sine år som president.

UTFORDRER: Tom Tvedt ønsker gjenvalg som president i Norges idrettsforbund. Slik NRK forstår det, blir det vanskelig å bli gjenvalgt. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Flere har pekt på at talen var god. Noen mener Tvedt også vant noen stemmer på talen sin. Men det er trolig ikke nok til å vinne valget.

– Nå er det valg, så skal det gjennomføres på en god måte, sier Tvedt kryptisk på spørsmål om valget. Før han legger til.

– Så har jeg en god følelse. En veldig god følelse.

Politisk spill

Kilder sier til NRK at Berit Kjøll nå har knappet voldsomt innpå Sven Mollekleiv.

Og for å tegne et bilde av hvordan det nå jobbes i kulissene: Lørdag begynte ryktene å svirre om at også en fjerde kandidat var aktuell som president. NRK fikk høre et navn på det som visstnok skulle være en aktuell kandidat, men vedkommende avkreftet dette umiddelbart. Det foregår definitivt et politisk spill helt til det siste.

BErit Kjøll og Sven Mollekleiv har ikke hatt talerett på idrettstinget i helgen. De har sittet bakerst i salen hele helgen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Det kreves over 50 prosent av stemmene for å vinne valget. Dersom ingen av kandidatene får over halvparten av stemmene i den første stemmerunden, vil kandidaten med færrest stemmer være ute av kampen og idrettstinget stemmer da på de to resterende kandidatene.

Søndag klokken 10.30 begynner valget. Da kommer en rekke personer til å innta talerstolen for å støtte egne kandidater. Valget ventes å være avgjort før 12.30.