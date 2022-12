Fy fader for en kamp, sier Lidbom. Jeg er helt svett jeg, sier Heia Fotball-profilen Tete Lidbom i NRKs VM-studio.

– Det som skjedde på slutten spriker i alle retninger, sier NRKs VM-ekspert Krisotffer Løkberg.

Det ble nok en innholdsrik og dramatisk avslutning i VM da gruppe H skulle avgjøres:

Uruguay gikk fra å ha stø kurs mot åttedelsfinale i VM til å ryke ut etter en usannsynlig sørkoreansk snuoperasjon mot Portugal. Dramaet utspilte seg på to forskjellige arenaer.

Stjernespillernes reaksjoner oppsummerte det best:

Mens Heung-Min Son gråt av glede, var Luis Suárez sønderknust.

Røk på antall scoringer

Det var ikke mange som levnet Sør-Korea de helt store sjansene mot Portugal, i hvert fall ikke etter at Ricardo Horta sendte portugiserne i føringen.

Men Young-gwon Kim utlignet og på overtid kontret de inn seiersmålet: Heung-min Son satte fart etter en Portugal-corner og fant Hwang-hee Chan som ble den store helten.

Like etter Sør-Koreas 2-1-scoring fant TV-produsentene i den andre kampen Luis Suárez på benken som var på gråten etter å ha fått beskjeden om Sør-Koreas snuoperasjon.

Håpet var riktignok ikke ute for Uruguay, som ville ta seg videre dersom de kunne finne en tredje scoring mot Ghana. De sendte bortimot alle mann i angrep.

De uruguaynske supporterne var i tårer, ba til høyere makter og krysset alt som kunne krysses for en sen scoring.

Samtidig sto de sørkoreanske spillerne samlet i en ring og fulgte dramatikken i Ghana-Uruguay på en mobiltelefon.

Uruguay fikk aldri målet de trengte - og dermed er det Portugal og Sør-Korea som avansererer fra gruppe H. Både Sør-Korea og Uruguay endte på fire poeng og null i målforskjell, men førstnevnte går videre på grunn av antall scorede mål. Sør-Korea scoret fire i løpet av gruppespillet. Uruguay scoret to.

– De kan takke seg selv, Uruguay. De var tamme, og de fikk ikke den hjelpen de trodde de skulle få fra Portugal, var dommen fra NRKs ekspertkommentator Carl-Erik Torp.

Tårer og jubel

Det utbrøt det elleville scener og svært store kontraster på de to stadionene: Sør-Korea-spillerne hoppet og danset i gledesrus.

– Når de får beskjeden om at de er videre er det bare å miste hodet. Den følelsen der... Hvis vi snakker om kontraster, er det den der du spiller fotball for, og den du lever for, sier Løkberg når han ser jubelen hos de sørkoreanske spillerne.

Uruguay-spillerne omsvermet dommeren og var tydelig rasende over en straffe de følte seg snytt for.

Tidligere Chelsea- og Everton-spiller og nåværende BBC-ekspert Pat Nevin har lite til overs for Uruguay-spillernes oppførsel etter kampslutt.

– Dette er totalt uakseptabelt, å skrike i assistentdommerens øre på den måten. De bør være like sinte på seg selv, for de klarte ikke ta vare på mulighetene mot slutten av kampen, slår han fast.

