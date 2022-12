Det sto 1-1 mellom Ghana og Uruguay i VM 2010. Ekstraomgangene nærmet seg slutten da Suárez tydde til ulovlige midler for å hindre en skjebnesvanger Ghana-scoring.

Han reddet med hånda, fikk rødt kort og ble utvist. Men Ghana bommet på straffesparket og tapte senere på straffesparkkonkurranse.

Suárez feiret som en gal – og vips var han lagt for hat av en samlet ghanesisk befolkning.

Ghana hadde med seier i den kampen blitt den første afrikanske nasjonen som gikk til en semifinale i VM.

På en pressekonferanse torsdag fikk en ghanesisk reporter ordet og fortalte Suárez at han i Ghana blir sett på som «djevelen selv», og spurte spissen om han har tenkt til å be om unnskyldning for det som skjedde for 12 år siden.

2022-VERSJONEN: Suárez på pressekonferanse i Qatar. Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP

– Jeg har ikke bedt om unnskyldning. Jeg handset, men Ghana-spilleren bommet, ikke jeg. Jeg kan kanskje si unnskyld hvis jeg hadde skadet noen ved en takling, da kan jeg ha grunn til å beklage. Men å bomme på straffe er ikke min feil. Det er ikke mitt ansvar, sier han.

Hendelsen sitter åpenbart friskt i minnet også hos uruguayaneren, men tyngst er nok minnet for ghanesere.

– Det er ikke lett å bli utvist i et VM. Men måten jeg ble utvist på i dag, for å være helt ærlig, det er verdt det, sa Suárez til nyhetsbyrået AP den gang.

Spissen feiret som en gal både etter Gyans straffebom og da Uruguay til slutt vant kampen. TV-bildene av Suárez i lykkerus ble mildt sagt dårlig mottatt av de med hjerte for Ghana.

FEIRET: Bildene av en jublende Suárez etter kampen i 2010 falt ikke i god jord hos Ghana-fansen. Foto: HENRY ROMERO / Reuters

«Hele Ghana hater ham»

Ibrahim Ayew, som var med i Ghanas VM-tropp i 2010, sier til The Athletic denne uken at Suárez fortsatt er svartelistet i det afrikanske landet.

– Hele Ghana hater ham, og hele Afrika hater ham, slår Ayew fast overfor nettstedet.

På spørsmål om det virkelig er snakk om hat, 12 år etterpå, svarer han et klinkende ja,

– Vi hater ham. Og vi vil ha revansje, sier den tidligere landslagsspilleren.

NRKs fotballekspert Tete Lidbom, som har ghanesisk far, har forståelse for hvorfor Suárez er såpass forhatt. Men selv tenker han ikke sånn lenger.

– Jeg personlig har vært gjennom en reise som har gjort meg til et bedre menneske. Jeg har valgt å tilgi ham. Jeg gjorde det to-tre år etter at det skjedde. Det er også fordi jeg liker den skitne delen av spillet, det skal være lov å gjøre alt for å vinne. Jeg må også få lov til å hylle det han gjorde, sier Lidbom

Da eksperten får høre hva Suárez torsdag sa om handsen på pressekonferansen altså 12 år senere, utbrøt han:

– Det er enormt. Det er det som er så fælt her. Jeg kjenner meg igjen i Luis Suárez. Det er en sånn type jeg var selv på banen. Jeg ville også gjort det. Jeg er enig i at det til syvende og sist var Asamoah Gyan som satte den i tverrliggeren. Jeg har tilgitt ham. Men det er fortsatt et sår i fotballhjerte, og jeg kommer fortsatt til å sette ekstra stor pris på en seier over Uruguay i morgen.

RIVALER: Kwarasey er veldig spent på det nye VM-oppgjøret mellom Ghana og Uruguay. Foto: Carina Johansen / NTB

Den tidligere norske fotballspilleren – og ghanesiske landslagsspilleren – Adam Larsen Kwarasey – sammenligner kampen med et norsk idrettshøydepunkt.

– Det er en sånn dag som alle husker. I negativ forstand. Samme som Kjetil Rekdals straffe for Norge mot Brasil. Det er et sånt type minne rundt det, bare at vi ikke klarte det. Det er en sånn hendelse som ingen glemmer og som blir fortalt til barn som vokser opp, om at vi var så og så nære, sier Kwarasey til NRK.

Tror ikke på ny Suárez-hånd

NRK fikk ordet på pressekonferansen med den uruguayanske treneren Diego Alonso før fredagens skjebnekamp.

På vårt spørsmål om ønsker at Suárez skal gjøre noe lignende i den kampen hvis det betyr at de vinner, eller om han heller ønsker mer fair play, svarer Uruguay-sjefen slik:

– Hver kamp er ulik, og jeg tror ikke vi får en lik situasjon i morgen. La oss bare ha fokus på å spille en god kamp, da har vi bedre sjanse til å vinne kampen, sier Alonso til NRK.

Han fikk flere spørsmål om Ghanas forhold til Uruguay etter situasjonen fra 2010. Men treneren vil bruke minst mulig energi på det som skjedde.

– Jeg vet ikke om Ghana ser på det som en mulighet for revansje eller ikke. Vi vil bare fokusere på kampen og gjøre det som skal til for å gå videre, sier Uruguay-treneren.

ASSISTANSE: Thomas Partey får hjelp med ørepluggen på pressekonferansen. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Da Arsenal-spiller Thomas Partey møtte opp på Ghanas pressekonferanse i samme rom litt senere, fikk han høre at Suarez ikke ville be om unnskyldning for det som skjedde i 2010.

Premier League-spilleren benyttet ikke anledningen til å kritisere Suárez.

– Jeg var veldig ung da kampen ble spilt. Alt kan skje i fotball, vi hadde uflaks da straffesparket ikke gikk inn. Vi vet hva vi må gjøre for å vinne kampen i morgen, svarte Partey avvæpnende.

Flere biteepisoder

Om det blir flere kontroverser i 2022-utgaven av oppgjøret får man fortsatt vente og se. Men VM-utvisningen er langt ifra den eneste skandalen Suárez har vært involvert. I løpet av karrieren har den ene kontroversen fulgt den andre.

Kanskje mest kjent er han for å ha bitt motspillere.

BEVIS: Giorgio Chiellini (t.v.) viste frem et bitemerke på skulderen etter en duell med Suarez. Foto: DANIEL GARCIA / AFP

Første gangen var nettopp i 2010. Den gangen var Suárez Ajax-spiller, og ble utestengt i syv kamper for å ha bitt PSVs Otman Bakkal i skulderen. Andre episoden kom da han spilte for Liverpool i 2013. Da ble han utestengt i 10 kamper for å ha bitt Chelsea-spiller Branislav Ivanovic i armen.

Merkelig nok ble ikke dette siste bite-kontrovers fra uruguayaneren. For i VM i 2014 bet han Italias Giorgio Chiellini i siste gruppespillskamp. Han ble ikke straffet underveis i kampen for bitingen.

