Som einaste kvinne fullførte Gabriella Mathisen ultraløp i jungelen – med éin arm

Vingegaard med tempo-utklassing - kan ha avgjort Touren

Det var knyttet stor spenning til sammenlagtkanonene på tempoetappen i Tour de France, og der viste Jonas Vingegaard seg overlegen i kampen mot Tadej Pogacar.

– Dette er utklassing, slo NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

For dansken ledet med et helt minutt etter klatringen ved tredje passeringspunkt på den 22,4 kilometer lange etappen. I mål skilte det så mye som 1.38, og Vingegaard øker ledelsen i sammendraget til 1.48.

– Jeg er veldig glad for seieren, og stolt, for det er den første temposeieren min i Tour de France, sier Vingegaard i seiersintervjuet.

– Dette er så godt som det er mulig avgjort, mener Stoltenberg.

I morgen venter en ny fjelletappe.

– Det er ikke over. Spesielt ikke hvis det regner i morgen. De to hardeste etappene er igjen, så alt kan skje. I morgen er min dag, sier Pogacar i intervjuet vist på TV 2.

Det ble en svært god dag for Jumbo-Visma, for Wout van Aert tok tredjeplassen, men var hele 2.51 bak de to kanonene.

– Vi beholder taktikken som er best for Jonas. Kanskje vi angriper, for angrep kan være det beste forsvar, sier lagets sportsdirektør Frans Maassen til NRK.