Sølvvinner Thingnes Bø med komisk fall: – Mange hjemme som har gjort det samme

– Jeg fikk maks ut av det slik det utviklet seg, forteller sølvvinner Johannes Thingnes Bø til NRK.

Det så ut som at det skulle bli en ny dag med stang ut for Thingnes Bø. Nordmannen åpnet med bom på de tre første skytingene.

– Mange hjemme i sofaen som har gjort det samme

Ut fra tredje skyting gikk nordmannen på trynet, selv det ikke kostet han mye tid.

Det så mørkt ut med tanke på en ny medalje, men nordmannen gikk fort og skjøt fullt hus. Etter en imponerende siste runde gikk han inn til sølv etter å ha rykket fra lagkompis Ole Einar Bjørndalen.

– Det var en bom hele veien og jeg datt ned en plassering hele tiden. Jeg så at resten bommet litt på siste skytingen og fikk en fin siste runde, forteller skiskytteren.

Når han skal forklare fallet trekker han på smilebåndet.

– Jeg klusset litt med staven og satte den innenfor skien. Det er vel mange hjemme i sofaen som har gjort det tror jeg, forklarer Thingnes Bø.

Produsenten viste reprise av fallet flere ganger

Produsenten av sendingen viste fallet til nordmannen i reprise flere ganger. Selv om fallet så udramatisk ut kunne det ha fått konsekvenser for nordmannen.

– Du kan fort bli stiv der, sa NRKs ekspert Ola Lunde da han så fallet.

Tarjei Bø tror lillebroren skal være godt fornøyd med at det ble et nytt sølv. Storebroren skjønte ingenting da han kom i mål og så at lillebroren hadde tatt sølv.

– Hvis han følte at han hadde litt stang ut i går, hadde han nok litt stang inn i dag, når han kom bakpå, forteller Bø til NRK.

I gårsdagens løp tok Thingnes Bø seg helt ut. På søndagens jaktstart hadde han fått hentet seg godt inn og var ikke like utkjørt etter dagens renn, som etter lørdagens sprint.

– Jeg har vært litt flinkere med mat og drikke i dag. Jeg tror det var det som slo meg litt ut i går, forteller sølvvinneren.