– Nå er det gull som rangeres høyest, men sølv i VM har jeg ikke fra før. Så det må være det beste så langt i karrieren, sier en fornøyd Jakob Ingebrigtsen til NRK etter målgang.

Under junior-VM i finske Tammerfors, konkurrerte den norske 17-åringen mot en regjerende verdensmester på 1500-meter. Men Ingebrigtsen tok utfordringen på strak arm og endte opp med sølv.

– Det er utrolig gøy. Jeg hadde som mål å ta medalje, og det greide jeg, sier Ingebrigtsen til NRK.

Se innspurten i finalen på 1500 meter

– Tulleløping

Jakob Ingebrigtsen startet løpet med å legge seg helt bakerst. Men 17-åringen manøvrerte seg flott oppover i feltet.

– Det ble sånn tulleløping. Jeg ble usikker på hva de skulle gjøre. Jeg så afrikanerne snakket før start. Så gikk de opp i front en del tidligere enn jeg hadde forventet. Da ble farten litt høyere, og jeg ble løpende en del i bane to og tre, sier Ingebrigtsen om løpet.

Rett før den siste runden tok Samuel Tefera ledelsen og økte tempoet, men nordmannen holdt følge. Og når de kom på oppløpet forsvant den etiopiske favoritten, mens Ingebrigtsen løp inn til sølv.

– Jeg lå først en periode. Litt dumt at det kom en mann til, men sånn er det. Det motiverer meg bare til å jobbe enda hardere videre, sier Ingebrigtsen

– Ikke noe som foretrekkes

Men Ingebrigtsen måtte altså tilbringe mye tid i bane to og tre, og brukte mye krefter.

– Hvis man ligger en bane ut, så løper du seks meter lenger enn de andre på hundre meter. I et løp som dette er det betydelig. Det er egentlig ikke noe som foretrekkes, men jeg følte jeg måtte det i dag for å følge med på de framme. Men sølv i junior-VM, jeg kan ikke si at jeg er misfornøyd med det, slår Ingebrigtsen fast.

Med flere afrikanske kanoner på startstreken, med bedre personlig rekord enn Ingebrigsten, var ikke stortalentet blant favorittene til å vinne. Dagen før løpet sa pappa Gjert Ingebrigtsen til NRK, at han trodde det ville bli vanskeligere å vinne 1500 meter i et junior-VM enn et senior EM. Likevel ble det sølv.