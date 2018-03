Sølv-Nilsen (17) sammenlignes med Klæbo

– Det kjennes helt fantastisk ut, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal klare å beskrive det. Det betyr så utrolig mye. Jeg er bare kjempeglad, sier hun.

– Hvorfor betyr det så mye?

– Jeg har jobbet så mye for det her. Da jeg var liten hadde jeg lyst til å bli best i selskap med Marit Bjørgen og de der, men så kunne det ikke bli sånn for meg, siden jeg har den skaden som jeg har. (Lokalisert sklerodermi, se faktaboks)

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle stå her i dag og få denne sølvmedaljen i Paralympics, det er bekrefter at så lenge man står på så kan man lykkes, sier hun.

Tapte spurten

Tromsøværingen imponerte i finalen. Hun gikk ut 17 sekunder bak førstemann etter utregningen av handicap, men tok raskt igjen feltet foran seg.

Ned mot stadion ledet nordmannen knepent foran russiske Anna Milenina, som ble for sterk i spurten.

– Jeg skjønte lite da hun russeren skled forbi meg, men da var det om å gjøre å sikre sølvet, sier Nilsen.

SØLVJENTA: Vilde Nilsen tapte spurten i finalen. Foto: Jessica Gow/tt / NTB scanpix

– Hun kan nå langt

Johannes Birkelund (17), som røk ut i prologen er imponert over lagvenninen, han kan avsløre at Nilsen viste skumle planer allerede i fjor. da hun spurtet ned fra flere av guttene. Han synes Nilsen minner om en annen ung langrennskomet.

– Hun er litt som Klæbo, hun vinner nesten alt som er. Når du kommer på pallen som 17-åring, da er det noe stort på gang.

Han ser mange likheter mellom Vilde Nilsen og Johannes Høsflot Klæbo.

– Hun har det rykket i oppoverbakkene, og hun har både utholdenheten og sprintegenskapene. Hun kan nå langt, sier han.

Det var ikke bare i finalen Nilsen gikk bra. I semifinalen vant hun med over åtte sekunder til nestemann, noe som imponerte Birgit Skarstein.

– Det er helt sykt. Det er det virkelig, sa hun.