Ole Gunnar Solskjær og Manchester United var i andre omgang utrolig nære å senke Liverpool på Anfield. Da det koket som mest, ble plutselig stjernen Bruno Fernandes byttet ut. Det likte han ikke.

På vei ut var han tydelig misfornøyd, og veivet med armene.

Uansett, Manchester United holdt unna, og er fortsatt serieleder i Premier League.

– Det er bare et godt resultat om vi vinner neste gang. Det føles som en bortkastet mulighet. Jeg er skuffet, men et poeng er greit om vi vinner neste kamp, sier Solskjær i et intervju vist på TV 2.

– City kom best ut

Solskjær var ikke fornøyd med store deler av kampen.

– Vi var sterkere på slutten. Vi hadde ikke tempo og vi ga ballen bort for enkelt, sier han.

Men han påpeker at United er i bedre stand nå enn tidligere.

REAGERTE: Bruno Fernandes var ikke fornøyd med å bli byttet ut. Foto: Michael Regan / Reuters

– Jeg tror vi har forbedret oss. Det er ikke bare resultatet jeg er misfornøyd med, men også noen prestasjoner, sier Solskjær.

Klopp var ikke så altfor misfornøyd etter kampen. Men han hadde naturligvis forhåpninger om å vinne.

– Det var mye bra. Om vi hadde vunnet 1-0, hadde det vært fint. Men vi kan ikke holde unna United i 90 minutter. Jeg synes mine gutter spilte veldig bra mot et organisert lag, sier Klopp.

UAVGJORT: De to managerne måtte nøye seg med poengdeling i toppkampen. United leder fortsatt Premier League. Foto: Michael Regan / AP

For Liverpools del, har de nå gått tre kamper uten å score mål. Det er første gang på 15 år at det skjer.

Simon Stone, som følger Manchester United tett for BBC, mener at Manchester City kom best ut av kveldens kamp.

Carl-Erik Torp, fotballekspert hos NRK, er imponert over Solskjær og Manchester United. Han tror det blir tett helt inn til sesongslutt. Han er overrasket over at United er i denne situasjonen.

– Jeg er veldig overrasket. Jeg har vært spent og skeptisk til United, men de vet hva de driver med. De har gjort gode grep, med gode signeringer og fått ro internt. Men det er også fordi Liverpool og City ikke er der vi trodde de skulle være, sier Torp.

Liverpool hadde ball – United skapte sjanser

Liverpool startet kampen med å presse United lave, og førstnevnte hadde en ballbesittelse på 71 prosent av tiden det første kvarteret. Likevel uteble de store sjansene for begge lagene.

Det skulle ta en halvtime før de store sjansene kom. Bruno Fernandes fikk muligheten på frispark. Skuddet var godt, men ballen gikk få centimeter unna Liverpool-krysset.

Foto: Michael Regan / Reuters

Etter denne sjansen økte tempoet.

Liverpool fortsatte å ha mye ball i andre omgang, men det ble med nestensjansene. Men spenningen var det ingenting å si på, og det var enormt mye på spill.

Etter en lang og rolig periode kom Luke Shaw på overlapp. Han fikk slått et presist innlegg langs bakken og Bruno Fernandes tuppet ballen mot mål. Men keeper Alissons beinparade sørget for at det fortsatt stod 0-0.

Noen minutter før slutt var United nære igjen. Pogba ble spilt igjennom, og alene med Alisson banket han til. Men nok en gang kom Liverpools keeper seirende ut av duellen.