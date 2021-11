Solskjær tok grep i landslagspausen: – Prestasjonene har ikke vært gode nok

Solskjærs neste hinder er Watford. Det er en kamp det forventes at rødtrøyene skal vinne, og det er antatt at den kampen blir langt mer overkommelig enn neste mot Chelsea.

Solskjær sier han har jevnlig kontakt med klubben om sin situasjon.

– Jeg har vært i kontakt med klubben som jeg pleier. Det har vært en lang pause, men vi har brukt den til vår fordel. Vi er klare for Watford-kampen, sier Solskjær.

– Presset bør være en glede

Nordmannen mener landslagspausen har blitt brukt godt. Han har selv vært i Norge i noen dager. Nå er det fokus på en tøff periode.

– Vi vet at når en er i dårlig form, så blir det press. Men presset bør være en glede og gjør oss et bedre lag. Det er en kamp vi bør nyte. Vi har tre bortekamper nå, og det er den mot Watford vi fokuserer på, sier han.

Solskjær tror alle i klubben fortsatt drar i samme retning.

– Spillerne, trenerne og jeg jobber mot ett mål, og det er å få bedre resultater. Fansen støtter klubben og de har støttet oss i oppbyggingen. Vi har kommunisert godt og åpent som vi alltid gjør. Det er én kamp som teller nå, men så også kamper etter det, sier nordmannen.

YDMYKET: Dette bildet av Solskjær mot Liverpool gikk verden rundt da det endte med 0-5-tap på Old Trafford. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Under Solskjær har laget snudd en dårlig trend en rekke ganger. Han tror at de kan klare det igjen.

– Vi har gått gjennom slike perioder tidligere. Forrige gang snudde vi det, og vi gikk 20 kamper med ett tap. Det er der vi må tilbake. Vi har jobbet og prioritet noen ting. Prestasjonene har ikke vært gode nok og vi må gjøre det bedre. Det handler litt om dagsform. Noen ganger er det stang ut, og noen ganger går ballen inn, sier United-manageren.

NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt mener at det ikke brenner like mye under føttene til Solskjær som det gjorde for en stund tilbake.

– Han sitter tryggere enn for to uker siden, fordi landslagspause er foretrukket sted å sparke trenere for å forberede seg på spil. Sånn sett har de gjort en liten markering for å vise tillit til Solskjær, mener NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt.

– Alt annet enn seier på lørdag vil skape et vanvittig press på Solskjær, og United-ledelsen blir presset til å gjøre endringer, fortsetter han.

Flere kandidater nevnes

Solskjær og Manchester United har ikke vist nevneverdig bedring i formen siden 0-5-tapet mot Liverpool. Flere medier har siden den gang spekulert i hvem som kan ta over for nordmannen.

KOBLES TIL UNITED: Brendan Rodgers blir nevnt som mulig erstatter for Ole Gunnar Solskjær. Foto: GLYN KIRK / AFP

Manchester Evening News hevder at Solskjær fortsatt er ønsket, men at klubben har sett på flere kandidater. Blant dem som nevnes er Leicester-manager Brendan Rodgers, Spanias landslagssjef Luis Enrique og Ajax-manager Erik ten Hag.

– Det kommer sannsynligvis til å bli så ille at han drar på et tidspunkt før sesongslutt. Man kommer ikke tilbake fra dette. United skulle være tittelutfordrere denne sesongen, og sjansene er borte før det egentlig har startet. Derfor må han dra, skriver United-journalist Samuel Luckhurst i Manchester Evening News.

– Hver kamp er en finale

Lørdag får Solskjær en ny mulighet til å motbevise kritikerne. Der møter United Watford, som kjemper om å unngå nedrykk. De har fått inn Claudio Ranieri i sjefsstolen, men det har resultert i tre tap og én seier på hans første fire kamper.

Saltvedt tror sjansene øker og øker for at Solskjær blir værende ut sesongen.

– Hver kamp er en finale for ham. United tror nok ikke han er langsiktig løsning, men jeg tror de vil avslutte det på en ærerik måte, sier kommentatoren.

Manchester United ligger på 6.-plass, noe som er fem poeng bak nummer fire, som gir mesterligaplass. Det er ni poeng opp til Chelsea på tabelltopp.

Motstander Watford ligger på sin side på 17.-plass, og er kun to poeng foran Burnley på plassen under.