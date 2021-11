Solskjær-signering kostet nesten én milliard – får knapt spille fotball

– Han har overhodet ikke vært en suksess. Verken spilletiden eller prestasjonene har vært som forventet. Så er spørsmålet om det er naturlig innfasing eller om han ikke var så god som vi trodde, sier Thorstvedt.

Manchester United skal ha punget ut en totalsum på 860 millioner kroner for Jadon Sancho da han signerte for klubben i sommer.

Dette var en signering mange forventet skulle komme på et tidspunkt, da ryktene om en mulig overgang hadde svirret i lang tid før overgangen var et faktum.

– Har ikke fått vist noe

Men etter to måneder i storklubben, har han ikke produsert én eneste scoring eller målgivende. Det er fasit etter at han har spilt åtte Premier League-kamper, én ligacupkamp og fire mesterligakamper.

Han har kun spilt hele kampen ved én anledning, og det var i 0-1-tapet mot West Ham i ligacupen. Ved tre anledninger i Premier League har han blitt værende på benken gjennom hele kampen.

Det var neppe det Ole Gunnar Solskjær så for seg da spilleren først ble klar for klubben.

– Han har ikke fått vist noe – så brutalt er det. Det er det korte svaret, forklarer Dag Langerød, som er redaktør i United.no.

På grunn av lite spilletid har Sancho heller ikke blitt tatt ut i Englands landslagstropp.

TØFF TID: Jadon Sancho har hatt det tøft siden han bommet i straffekonken mot Italia i EM-finalen. Foto: Facundo Arrizabalaga / Reuters

Thorstvedt fulgte Sancho ekstra tett da han kom innpå mot Everton i oktober. Da la han spesielt merke til én detalj.

– Solskjær skrek at han måtte utfordre hele tiden. Det er derfor han er hentet. I starten fører han ofte innover i banen, men han skaper ikke ubalanse. Jeg tror likevel at Ole Gunnar fortsatt har troen på ham, sier fotballeksperten.

Mener klubbyttet var en feil

Den tyske fotballegenden Lothar Matthäus mener at Sancho burde blitt i Borussia Dortmund.

Han påpeker at Marcus Rashford og Cristiano Ronaldo okkuperer to av tre angrepsplasser i Solskjærs lagoppstilling. Sancho er i så fall én av fire spillere som kjemper om den siste plassen.

– Jeg vet ikke hvordan han trener i United, men han må jobbe veldig hardt for å komme inn i startoppstillingen. Akkurat nå er han langt unna, sier Matthäus til tyske Sky Sports.

STJERNEDUO: Erling Braut Haaland og Jadon Sancho var kanskje de to viktigste spillerne for Borussia Dortmund forrige sesong. Foto: Martin Rose / Reuters

– Jeg mener det var en feil (å gå til United). Han får mer penger, men færre kamper, fortsetter tyskeren.

Selv om Langerød har ståltro på Sancho på lang sikt, innrømmer han at starten til engelskmannen ikke har vært god nok.

– Han har vært i klubben i nesten tre måneder, og han har fortsatt ikke ett eneste målpoeng. Vi hadde håpet på mer, og jeg er litt skuffet. Men jeg avskriver ham ikke, sier han.

– Du har tro på at han fungerer på sikt?

– Ja, veldig. Bundesliga er ikke som Premier League, og det er mange som har dratt til England uten å lykkes. Men i et United med mer selvtillit, struktur og litt mer tid, så blir jeg overrasket om han ikke takler Premier League.

Solskjær forklarer valget

I flere kamper har Solskjær valgt å stille i en 5-3-2-, eller 3-5-2-formasjon. Dermed er det sånn sett plass til kun to angripere, gjerne to spisser. Nordmannen sa det kan ha en konsekvens på spilletiden til Sancho.

– De siste kampene har han kanskje lidd av systemet vi har valgt, men det er ikke alltid 3-5-2 vi kommer til å se, sa Solskjær før City-kampen, der han brukte 3-5-2, og Sancho kom inn fra benken.

Manchester Evening News setter Sancho i samme bås som Donny van der Beek, som knapt har startet en kamp for klubben siden hans ankomst i 2020. Langerød mener at de to er i to veldig ulike situasjoner.

– United jobbet med å hente Sancho i hvert fall i ett år før de til slutt fikk ham. Men ingen snakket om van der Beek før han plutselig kom. Han kom plutselig, fordi det var på den tiden ufarlig å bruke 30 millioner pund på ham, mener han.