Olympiaparken bevilges 10 millioner

Fredag ettermiddag får NRK bekreftet fra kulturminister Abid Raja at regjeringen bevilger 10 millioner kroner til Olympiaparken som en engangsbevilgning grunnet parkens økonomiske tap som følger av pandemien.



Olympiaparken søkte om støtte for første gang i sommeren 2020, men fikk ikke innvilget støtte da de er kommunalt eid, selv om de drives kommersielt.



– Parken er av stor nasjonal betydning og interesse. Det er på grunn av den meget spesielle stillingen de har som gjør at departementet unntaksvis bevilger denne engangsstøtten, Sier Raja til NRK og legger til:



– Da de er offentlig eid har dette vært en svært vanskelig nøtt å knekke rent juridisk.



Administrerende direktør for Olympiaparken sier følgende til NRK:



– Vi er veldig glade og letta for at dette er i boks. Nå er vi trygge på at vi kan få fine vinterøyeblikk fra Olympiaparken også de neste 10-20 årene og så litt til.



Støtten er gitt til parken for nødvendig vedlikehold av anleggene fra OL på Lillehammer 1994. Anlegg som fortsatt brukes til internasjonale turneringer den dag i dag.