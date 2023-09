Haaland sløseri vekker oppsikt: – Normalt sluker han disse mulighetene

Manchester City slapp med skrekken da de innledet årets mesterliga med 3-1-seier over Røde Stjerne.

Men det satt langt inne for de regjerende mesterne – og minst for lagets norske stjernespiss Erling Braut Haaland, som sto med 35 mål på 30 kamper i turneringen.

Haaland sløste

Rett før kampuret passerte 25 minutter fikk den norske rekordmannen den første store muligheten til å score sitt første mesterligamål denne sesongen.

Da svingte Phil Forden en ball inn fra venstre, Haaland steg til værs og stanget ballen mot mål. Røde Stjerne-keeper Omri Glazer rakk ikke å få opp hånda i tide, men headingen traff tverrliggeren.

FRUSTRERT: Erling Braut Haaland trives dårlig med å misbruke store sjanser. Foto: Paul ELLIS / AFP

Da reagerte Chris Sutton på BBC Radio 5 Live:

– Siden Erling Haaland signerte for Manchester City, kan jeg ikke huske å ha sett ham misbruke så mange sjanser på så kort tid. Normalt sluker han disse mulighetene, sa Blackburns tidligere stjernespiss, med referanse til at Haaland også i helgens ligakamp mot West Ham misbrukte mer enn en håndfull store sjanser før han omsider satte ballen i mål.

Etter 34 fikk Haaland sjansen igjen, også denne gangen etter en Foden-ball fra venstre. Denne gangen fikk nordmannen ballen på den normalt så treffsikre venstrefoten, men skuddet sendte han over mål.

– Han ser mot himmelen. Han har ikke på seg skuddstøvlene, eller har ikke hatt dem på den siste uka, konstaterte Sutton da.

Sjokkledelse

Erling Braut Haaland var imidlertid ikke den eneste som sløste med ammunisjonen. For etter 44 minutter ledet City 22–0 i avslutninger og 6–0 i avslutninger på mål.

Mindre enn et minutt ledet gjestene fra Beograd kampen 1–0.

SJOKKLEDELSE: Røde Stjerne-benken eksploderte da Osman Bukari sendte serberne i ledelsen rett før pause. Foto: Phil Noble / Reuters

Assistentdommeren var riktig nok oppe med flagget etter at Osman Bukari hadde avsluttet en lynrask kontring på perfekt vis. Men en VAR-sjekk viste at det ikke var snakk om noen offside.

Dermed gikk Røde Stjerne til pause med en ledelse som må kunne som betegnes som sjokkerende både ut fra antatt styrkeforhold og det som hadde skjedd til da i kampen.

– Jeg tror det irriterer Pep (Guardiola) enormt når de misbruker så mange sjanser, oppsummerte Erik Thorstvedt i TV 2s studio i pausen.

Den tidligere landslagskapteinen ville imidlertid ikke være for tøff i kritikken mot Haaland.

– La oss regne sammen til slutt, da. Han scorer fortsatt et mål i snitt per match, og det går det ikke an å sutre over, fastslo han.

Se målene i kampen her:

Hovmester Haaland

Og bare et minutt ut i andre omgang slo City tilbake. Haaland scoret ikke, men serverte en strålende stikker til spissmakker Julian Alvares – som elegant lirket inn 1–1.

SLO TILBAKE: Julian Alvares tok godt vare på den strøkne pasningen han fikk servert fra Erling Braut Haaland umiddelbart etter pause. Foto: Oli SCARFF / AFP

Etter 57 minutters spill fikk Haaland sin tredje store sjanse for kampen, men Omri Glazer fortsatte sitt strålende keeperspill da han stupte ned og blokkerte skuddet.

Tre minutter senere kom imidlertid kampens første glipp for Glazer, og den fikk store konsekvenser. Et innoverskrudd frispark fra Julian Alvares gikk nemlig via keeperens neve – og i mål.

Men for Haaland ville det seg fortsatt ikke i avslutningsfasen. Etter 64 minutters spill fikk han sin fjerde sjanse for kvelden. Den gikk via keeper og i stanga.

Heldigvis for City var det andre som traff bedre, og etter 73 minutter satte Rodri inn 3–1.

Da var Pep Guardiola så trygg på seieren at han slapp til noen av framtidens menn. Blant dem norske Oscar Bobb – som etter to innhopp på rappen i Premier League også fikk sin debut i mesterligaen.

Etter bare et minutt på banen sendte han av gårde et farlig skudd som Omir Glazer måtte slå til corner.