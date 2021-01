Solevaag mista brillene og pallen

Bolsjunov til NRK: Hevder skandale-«takling» skyldes utstyrsfeil

FALUN (NRK): Han har blitt kraftig kritisert for oppførselen sin før og etter målgang sist søndag. Men selv om Aleksandr Bolsjunov angrer, står russeren på at finske Joni Mäki burde vært diskvalifisert og at «kroppstaklingen» etterpå var et uhell.