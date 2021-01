NFF legger seg flate

NFFs medieavtale for kvinnefotballen har vekket stor misnøye blant flere klubber i Toppserien.

Nå legger NFF seg flate i et brev til klubbene.

– Vi retter en uforbeholden beklagelse for at vi i Fotball Media-fellesskapet ikke knyttet toppfotballklubbene tetter på forhandlingene om ny medieavtale. Vi ble rett og slett for tekniske i vår vurdering av hvem som skulle inngå i forhandlingene, vi holdt fast i hvordan dette er regulert i dagens regelverk. Ved dette feilvurderte vi hvordan dette ville lande hos dere. Vi er lei oss for den unødvendige frustrasjonen dette har skapt, skriver NFF i et brev til klubbene i Toppserien og 1. divisjon, gjengitt av VG.

Komersiell leder i Avaldsnes Toppfotball, Stian Nygaard, er fornøyd med meldingen fra NFF.

– Det er en tydelig melding. De legger seg flat. Jeg synes det er veldig fint at de kommer på banen og forplikter seg med dette brevet her. Nå handler det om å få fortgang i dette samarbeidet mellom klubb og NFF for å videreutvikle vårt produkt, sier Nygaard til VG.