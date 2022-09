Solbakken til NRK etter Normann-utestengelse: – Ikke et vanskelig valg

Den norske midtbanespilleren signerte i kveld for russiske Dynamo Moskva. Til NRK sier Ståle Solbakken at det gjorde valget enkelt for landslagssjefen.

– For meg så var ikke dette noen vanskelig avgjørelse. Jeg ringte Mathias med en gang jeg fikk beskjed at han var i Russland og fortalte han at den veldig sannsynlige konsekvensen hvis han skrev under for den russiske klubben ville bli utestengelse, sier Solbakken og fortsetter:

– Han skrev så under med den russiske klubben i dag, og da meddelte jeg og Lise at han var uaktuell så lenge han spiller i russisk fotball og situasjonen er som den er.

LETT AVGJØRELSE: Ståle Solbakken sier at det ikke var en vanskelig avgjørelse å utestenge Mathias Normann fra landslaget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Når ble det bestemt?

– Vi kan ikke utelukke en spiller uten at han har tatt siste avgjørelse. Han hadde da muligheten i siste døgnet og da eventuelt revurdere sin avgjørelse, sier Solbakken.

Normann har siden 2019 spilt for den russiske klubben Rostov. Han ble så lånt ut til Norwich i 2021/2022-sesongen, men signerte ikke permanent for den engelske klubben.

Siden den gang var midtbanespilleren nære en ny låneavtale, denne gangen til Lecce, men den italienske klubben trakk seg senere ut av avtalen.

MARKERING: Mathias Normann, lengst til venstre i bildet, har deltatt på markeringer for fred og til støtte for Ukraina tidligere. Foto: Lise Åserud / NTB

Kan være ute i lang tid

Landslagssjefen fordømmer klubbvalget til Normann, men har ikke selv gjort noen forsøk på å påvirke klubbevalget utenom å fortelle om konsekvensene det kunne få.

– Jeg synes jo det er et helt feil valg. Det får den konsekvensen det har fått. Så får vi se om Mathias en dag kommer tilbake på det norske landslaget. Det er jo sånn at hvis han får andre ideer og sånn så er det fortsatt en mulighet. Men akkurat nå er det helt uaktuelt, sier Solbakken.

Det kan være en god stund til vi får se Normann med det norske flagget på brystet igjen.

– Sånn verdenssituasjonen er nå har vi lagt til grunn i denne avgjørelsen her så kan han være ute i veldig lang tid.

ENIGHET: Lise Klaveness og Ståle Solbakken var enige om at Mathias Normann ikke lenger kunne spille på det norske landslaget. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I en pressemelding på Nff sine hjemmesider sier fotballpresident Lise Klaveness at det var enighet om å utestenge Nordmann fra det norske landslaget.

– I utgangspunktet er det ikke forbundets rolle å mene noe om landslagsspilleres klubbvalg, men vi er nå i en ekstraordinær situasjon. Hele norsk og europeisk fotball er enige om å sette felles press på Russland som en krigførende part, som også har brukt maktposisjoner i idretten svært aktivt, sier Klaveness.

– Ståle og jeg er enige om at Normann ikke kan representere Norge når han nå skal spille for ny russisk klubb.

– Blander ikke politikk og fotball

NRK har ikke lykkes i å komme i kontakt med Mathias Normann eller faren og rådgiver Sten Normann.

– Er det én ting jeg har lært i min karriere, er det at man ikke blander politikk og fotball. Jeg skal dit for å spille fotball og er «happy» med det, sa Normann til TV 2 lørdag.

26-åringen understreker at han fordømmer de russiske krigshandlingene i Ukraina. Samtidig mener han at Russland var hans beste sportslige mulighet nå.

Normann sa også til samme kanal at han fryktet for landslagsplassen.

– Man er selvfølgelig alltid redd for at det skal påvirke det, men jeg er fortsatt Mathias og den fotballspilleren jeg har vært de siste årene. Jeg håper jeg blir sett på som den fotballspilleren.

FØRSTE OG SISTE: Mathias Normann, til høyre, feirer sitt første og foreløpige siste landslagsmål mot Serbia. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Problematisk

Jostein Hole Kobbeltvedt er daglig leder i Raftostiftelsen. Det er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter og demokrati.

– Jeg synes det er problematisk å reise dit nå. I en situasjon der verdenssamfunnet har massive sanksjoner mot Russland etter krigføringen. Jeg er også uenig i at fotball og politikk ikke har noe med hverandre å gjøre. Vi vet veldig godt at fotball blir brukt politisk. Det er umulig å se bort fra den konteksten, sa Kobbeltvedt til NRK på lørdag, før det ble klart at Normann var uaktuell for landslaget.

Kobbeltvedt understreker først at Raftostiftelsen er forsiktige med å legge for mye ansvar på enkeltutøvere. Han påpeker at det er viktigere hva klubber og forbund gjør og hvilke signaler de sender.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener Nff har tatt riktig beslutning.

– Jeg mener Mathias ikke kan bli tatt ut på et norsk landslag når han bevisst gjør dette valget og prioriterer å skulle tilbake til Russland.