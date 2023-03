Solbakken raser over Ødegaard-avgjørelse: – Fransk arroganse

Norge kjempet lenge tappert og hadde flere enorme muligheter, men spanjolene var effektive og vant til slutt 3–0.

Samtidig kunne Norge og Ødegaard fort fått et straffespark på stillingen 1–0 kun 15 minutter ut i kampen.

Drammenseren ble taklet tøft av Rodri etter å ha skutt. Da landslagssjef Ståle Solbakken fikk se situasjonen i reprise, utbrøt han overfor TV 2:

– Det var litt fransk arroganse ute og gikk der.

Til NRK utdyper hva han mener:

– Da vi spilte fotball, og taklet ballen først, var det lov å fullføre og det ble aldri dømt. Men det er derfor vi har VAR, og vi har gått bort fra det. Du kan ikke takle gjennom, være på ballen og så skremme livet av motspillere. Han takler Martin rett ned. Dommeren ser ikke det, men hvis ikke de i VAR-vogna ser det, blir litt fransk arroganse for meg.

Hovedpersonen selv var oppgitt over at det ikke ble dømt.

– Han kommer med knottene rett i anklene mine, så jeg trodde det var straffe, sier Ødegaard til TV 2.

– Hva synes du om dommeren?

– Jeg kan ikke snakke om han, sa Ødegaard tydelig irritert.

– Uforståelig

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg er klinkende klar i sin dom:

– Soleklart straffespark, skriver han i en melding til NRK og mener også at det burde blitt gitt gult kort til Rodri for «hensynsløs takling».

Reaksjonene rant inn etter situasjonen.

– Fullstendig sjanseløst at det ikke blir blåst straffe der! Nå skjønner jeg ingenting, skriver tidligere målsnik Ole Martin Årst på Twitter.

– Norge burde hatt et straffespark da Ødegaard ble «høvlet» ned i 16-meteren, konkluderer TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Klar straffe. Norge snytt, sier Rosenborg-trener Kjetil Rekdal i VGTVs studio.

TV-seerne fikk ingen informasjon om at VAR (videodommerne) vurderte situasjonen, men ifølge Uefa konkluderte VAR med at det ikke var straffespark.

Landslagets assistenttrener Kent Bergersen sier de så på situasjonen i pausen.

– Vi syntes den ser veldig klar ut, sa han til TV 2.

Store Norge-sjanser

Norge leverte en meget god førsteomgang til tross for at det ble hverken straffespark eller scoring. Gjestene var nemlig svært nær ved flere anledninger. Nærmest var Fredrik Aursnes som klinket til på volley.

Solbakkens menn festet et ordentlig grep i starten av 2.-omgang. Etter ti minutter med norsk dominans var Marcus Holmgren Pedersen kun tilfeldigheter unna å sikre en utligning, men skuddet, som gikk via Nacho, ble med nød og neppe avverget på streken av Kepa Arrizabalaga.

Totalt telte NRK seks gode sjanser til Norge borte mot Spania.

– Det er jo ikke helmørkt?

– Resultatmessig blir det helmørkt, sier Solbakken til NRK og fortsetter:

– Vi blir spilt lave noen ganger, og vi sliter jo i perioder som alle lag gjør. Men samtidig har vi en god miks med å tørre å holde i ballen, og det har vi gjort hele uka på trening. Derfor spilte vi med den indre treeren der i dag. Vi fikk lange angrep. Da fikk vi spilt oss til sjanser. Og så hadde vi også et par-tre giftige kontringer.

Solbakken mener det eneste Norge kan være skuffet over lørdag kveld, er at de ikke fikk mer ut av cornerne – og at de ikke scoret.

Som kjent er det de to beste lagene i gruppa som går direkte til EM i Tyskland 2024. Spania ventes å vinne gruppa, men med poeng på tirsdag vil Norge ha kommet godt i gang med jakten på den gjeve andreplassen.

Spania har ikke tapt en hjemmekamp i en EM- eller VM-kvalik siden 0–1 mot Hellas i 2003. Siden år 2000 har de bare spilt uavgjort fem ganger på hjemmebane i en kvalikkamp til mesterskap.

Norges EM-kvalik fortsetter med bortekamp mot Georgia tirsdag kveld.