– Det var ikkje eit tilbod, men ein førespurnad frå ein liten Bundesliga-klubb etter meisterligaeventyret vi hadde for to år sidan. Men det kom aldri til «skudd», seier Ståle Solbakken til NRK.

Han er heime på noregsferie etter å ha vunne sitt åttande seriegull med FC København. Etter fjorårets fjerdeplass i den danske superligaen er «Kong Ståle» tilbake på toppen av dansk fotball. Til hausten skal klubben ut i kvalifisering til meisterligaen.

Hard konkurranse

Han har nettopp skrive under på ei ny kontrakt som varer fram til 2023. Fullfører han den perioden vil han til saman ha vore i klubben i 16 år over to periodar.

Og med delar av familien på veg til København er det mykje som skal til før han forlèt den danske hovudstaden.

Heller ikkje ein liten klubb i den tyske Bundesligaen som han ikkje vil avsløre namnet på.

– Det er den einaste førespurnaden eg har fått frå dei øvste fem ligaene etter det famøse Køln-opphaldet, seier han og smiler.

Men det har ikkje vore mangel på tilbod frå dei mellomstore ligaene i Europa.

– Om eg skal skifte så skal det vere noko stort. Eg har sagt nei til klubbar i det eg kallar mellomstore land som Belgia, Sveits og Austerrike. Det er klubbar der du får beskjed om å gjere det same som eg har gjort i Danmark. Du skal vinne serien og kome til eit europeisk gruppespel og gjere gode «transfers».

– Men skal eg vidare no så skal det vere ein topp fire-fem-liga, men konkurransen om dei jobbane er så harde at det er vanskeleg, seier Ståle Solbakken.

VISER VEG: Ståle Solbakken har kontrakt med FC København fram til 2023. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Sagt nei

Denne veka ikledde han seg den norske landslagsdrakta under den årlege vennskapskampen på Skaugum. Der spelte han for «Team Skaugum » og var på lag med både Kronprinssesse Mette-Marit og Kronprins Haakon. Men det var «Asker United» som gjekk av med sigeren 6–5.

To gongar har han sagt nei til å bli norsk landslagssjef. Første gangen då Køln freista han bort fra jobben i 2011.

Etter at Per-Mathias Høgmo trakk seg hausten 2016 var han også i samtalar med Norges Fotballforbund, men valgte også den gangen å takke nei.

Kontrakta til noverande landslagssjef Lars Lagerbäck gjeld fram til eit eventuelt EM-sluttspel i 2020.

KONGELEG: Ståle Solbakken i aksjon på Skaugum på lag med Kronprins Haakon. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Ein gong i framtida

Solbakken har ikkje stengt døra for Norge-jobben ein gong i framtida.

– Det har vore eit par uheldige prosessar. Først når eg blei kjøpt av Køln, og ville det sjølv. Og den andre gongen då eg ikkje heilt klarte å bestemme meg, men eg følte at eg ikkje var hundre prosent klar for det, og då skal du ikkje ta jobben. Men eg var veldig i tvil, difor blei prosessen litt for lang, sier han.

– Neste gong eg får det spørsmålet skal eg svare ja eller nei innanfor ti sekund

– Kan det bli aktuelt at du seier ja til ein slik jobb?

– Dersom eg får førespuernad no så er det nei, fordi eg har gjort det eg har gjort.

– Men kva med ein gong i framtida?

– Ja, det har eg lyst til, men det blir eit stykke fram i tid slik det ser ut no, seier Ståle Solbakken.