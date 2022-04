Sola sjanseløse i semifinalejakt – ute av europaligaen

Camilla Herrem og Sola spilte 29-29 mot Baia Mare søndag, men er likevel ferdigspilt i europaligaen i håndball. Rumenerne gikk videre med 69-61 sammenlagt.

Herrem fikk et ublidt møte med gamleklubben i Romania sist helg. Da vant Baia Mare 40-32. I søndagens returmøte i Stavanger måtte alt klaffe for at Sola skulle ta seg videre til semifinale og bli en del av årets såkalte «Final Four» i europaligaen.

Det så tidlig ganske bra ut for hjemmelaget, som ledet 17-11 etter 34 minutters spill. Der sa det imidlertid stopp. Baia Mare svarte med sju strake scoringer og tok ledelsen 18-17 med snaut 20 minutter igjen. Dermed var alt håp om avansement for Sola ute. (NTB)