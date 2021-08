Drømmedebut for Dønnum

Aron Dønnum fikk en pangstart på sin Standard Liege-karriere da han noterte seg for en målgivende pasning like før slutt. Standard Liege vant 2–1 over Waregem.

Dønnum kom inn etter 76 minutter og gjorde seg bemerket umiddelbart. Minuttet før full tid fikk landslagsspillerne ballen ute til høyre. Han dro seg inn i boksen og slo ballen hardt inn på bakerste stolpe. Abdoul Tapsoba var på rett plass til rett tid og bredsidet inn 2–1.

Det ble også sluttresultatet i den andre seriekampen til Standard Liege. De spilte uavgjort 1–1 i første kamp mot Genk og har fire poeng. Det holder til 3.-plass etter de to første kampene.