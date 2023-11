Smøreapparat skyld i Mowinckels diskvalifisering

Skifabrikanten Head påtar seg ansvaret etter at Ragnhild Mowinckel ble disket for ulovlig bruk av fluor under alpinskiene under verdenscupåpningen i Sölden.

Mowinckel hadde ti ganger mer fluor enn alle andre, ifølge NRKs opplysninger.

Head skriver at de har gjort grundige undersøkelser sammen med FIS og Norges Skiforbund etter diskvalifiseringen av Ragnhild Mowinckel.

– Grunnen til de høye fluorverdiene var et verktøy som ble brukt for å preparere skiene. Voksen som ble påført er blitt testet av FIS. FIS har bekreftet at denne voksen ikke inneholdt fluor, sier skimerket Heads rennsjef Rainer Salzgeber i en uttalelse.

– Vi er lettet over å ha funnet grunnen til at fluorverdiene var for høye. Vi har nå bedre forutsetninger for hva vi skal se etter i fremtiden, skriver de.

– Det er viktig for oss å påpeke at alle analyser har vist at vi ikke brukte voks som inneholdt fluor, og at dette ikke er Ragnhild Mowinckels skyld, sier Salzgeber.

NRK har vært i kontakt med Norges Skiforbund, som viser til Heads svar i saken.