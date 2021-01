For Solevåg har vært på skuddhold til å vinne flere ganger den siste tiden. Han ledet for eksempel i Madonna før jul og har vært nummer to etter første omgang et par ganger etter det.

Søndag var han endelig først i mål etter to omganger. Etter 86 forsøk, tok han dermed sin første verdenscupseier.

Da han så de grønne tidene etter å ha passert målgang, ble det for mye for nordmannen. Solevåg la seg bare rett ned i snøen og tok til tårene.

SEIER: Sebastian Foss Solevåg kunne endelig slippe jubelen løs. Foto: Alessandro Trovati / AP

– Det var deilig. Det har tatt tid, så det er deilig å endelig kunne lykkes. Jeg risikerte alt i både første og andre omgang. Da jeg så grønne tider i mål, visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre, sier Foss-Solevåg i TV 2 sitt intervju etter mål.

Rørt NRK-ekspert

Det var tydelig at det var flere som unt Solevåg seieren. Nina Haver-Løseth måtte også ty til tårene da nordmannen kjørte i mål.

– Jeg skjelver ennå. Det var stort, helt fantastisk. Han har kjørt så stabilt i år, men i dag turte han å gi gass. Jeg er veldig glad på Sebastians vegne, sa en rørt Haver-Løseth i NRKs vinterstudio.

Den tidligere alpinisten har kjent Solevåg lenge og vet godt hvor hardt han har jobbet for å komme seg til det nivået han er nå.

Hun tror erfaringene han har tatt med seg de siste månedene har hjulpet.

– Først og fremst har han vist et nytt gir denne sesongen og virkelig tatt det siste steget. I tillegg tok han nok spesielt med seg erfaringene fra Madonna i dag. Der kjørte han ganske trygt i finaleomgangen, mens i dag ga han gass, sier Haver-Løseth.

Nina Haver-Løseth tok til tårene da Sebastian Foss Solevåg vant Du trenger javascript for å se video.

– Er han VM-favoritt nå?

– Jeg tør å si at han er blant de største favorittene nå ja. Det bare viser hvor god han har vært denne sesongen. Så tror jeg det er viktig for herrelaget nå som det har vært mye skader i det siste. Han er et stort lyspunkt i en litt uheldig tid for alpingutta, sier Haver-Løseth.

Helt overlegen

Solevåg ledet etter første omgang. Han hadde 27 hundredeler å gå på til østerrikske Fabio Gstrein. Bak østerrikeren var det tett om plassene, så det var nok av løpere som kunne true nordmannen.

Men Solevåg holdt mesterlig unna i lett snøvår i Flachau og jublet vilt for karrierens første seier på toppnivå. Til slutt vant han helt overlegent, hele 76 hundredeler foran Marco Schwarz.

Henrik Kristoffersen fikk en liten opptur etter flere dårlige resultater den siste tiden. Han ble til slutt nummer sju.