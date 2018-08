– Det føles som en kniv inn i ribbeinet.

Slik beskriver Filip Ingebrigtsen smertene han har etter ribbeinsbristen han fikk påvist etter fallet under kvalifiseringen på 1500-meteren under EM i Berlin. Han måtte i tillegg droppe 5000 meteren på grunn av skaden.

I slutten av august er det Diamond League-finale i Zürich. Filip håper på en bedre opplevelse enn det han hadde i fjor.

– Jeg stiller uansett i Diamond League-finalen. Jeg satser på at det går veldig mye bedre enn i fjor, da jeg var syk. Men det er klart at kroppen må spille på lag og ting må være 100 prosent for at jeg skal nå de målene jeg har satt meg der. Jeg er ikke interessert i springe der og komme langt bak.

– En fordel å slippe å ta smertestillende

– Hvor langt unna er du 100 prosent?

– Det føles veldig langt når det er såpass mye smerter. Men det kan gå veldig fort fra mye smerte til lite. Bristen trenger sikkert litt lengre tid, men det er i hvert fall en fordel å slippe å ta smertestillende før man løper, sier Filip.

Ifølge 25-åringen er både han og pappa Gjert Ingebrigtsen forberedt på å gjøre alt for at han skal springe i Zürich.

– Han (Gjert) setter nok foten ned om han ser at ting ikke er bra nok.

Den endelige avgjørelsen blir tatt tidlig neste uka.

– Da får vi sett hvordan jeg reagerer på helgen og progresjonen på det, sier Filip.

Uklart om han stiller i NM-finalen

Lørdag løp Filip inn til seier i forsøket på 800 meter under NM på Byrkjelo, men det er fortsatt uklart om han stiller til finalen søndag.

– Han har fortsatt fryktelig vondt i ribbeinet, så vi må tenke litt på om han skal være med i finalen. Går det i en positiv retning, som vi håper, er han med. Blir smertene verre, eller like ille som de er nå, så vil han ikke delta, sier Gjert Ingebrigtsen.

Ifølge Gjert er det ikke snakk om å hvile seg.

FORTSATT UKLART: Gjert og Filip Ingebrigtsen tar den endelige avgjørelsen om Diamond League-finalen tidlig neste uke. Foto: NRK

– Hvis han ikke blir bedre når han er i aktivitet så blir det vanskelig å få til en Diamond League-finale. Han knasker paracet og håper at dette er over i løpet av et par dager.

Gjert mener Filip ikke burde stilt til start under fjorårets Diamond League-finale. Han sier det aldri er bra å avslutte sesongen med å løpe med en kropp som ikke fungerer.

– I fjor var han fryktelig syk på vei inn mot Diamond League- finalen og burde nok ikke deltatt. Men så gjorde han det likevel. Når kroppen ikke fungerer er det bedre å bare la være. Da har du fortsatt i bakhodet de tingene som funker, avslutter han.