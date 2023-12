Slik spilles Eliteserien 2024

Starts sportssjef forlater klubben: – Dette kan jeg rett og slett ikke leve med

Magni Fannberg er ferdig som sportslig leder i Start. Partene er enige om å avslutte samarbeidet.

Fannberg har selv kommet med en uttalelse gjennom sosiale medier.

– Uroen og splittelsen som nå preger IK Start nå gjør det umulig for meg å utøve rollen som sportssjef. Jeg opplever at min tilstedeværelse er med på å opprettholde uroen i klubben og muligens også forsterke det. Jeg er derfor ikke en god ressurs for klubben nå. Dette kan jeg rett og slett ikke leve med, skriver han blant annet.

Fannberg hadde ett år igjen av kontrakten, men tiden i Kristiansand-klubben er likevel over.

– Det er ikke tilstrekkelig gjensidig tillit til at vi kan fortsette samarbeidet. Når situasjonen er slik den er, er det naturlig at arbeidsforholdet avsluttes, sier Starts styreleder Ole Magnus Skisland.

Start har lagt bak seg en turbulent sesong. Laget greide å ta seg til 5.-plass i 1. divisjon, men det ble aldri spill i opprykkskvalifiseringen. Årsaken var at Bryne fikk walkover da Starts hjemmebane var frossen og umulig å spille på.

Klubben erkjente etterpå at den bevisst hadde latt være å skru på varmekablene i et forsøk på å spare penger. (NTB)