Slik skal Kristoffersen komme over nedturene: – Må ta det som en mann

Den tredje fjerdeplassen på rad i VM-sammenheng var tungt å svelge for Henrik Kristoffersen. Han kastet stavene i gjerde og satt seg under et bord for å tenke i fred.

– Jeg er 18 hundredeler unna tre bronser. Jeg tror ikke folk helt skjønner hvor lite det. Samtidig er det altfor mye, oppsummerer han overfor NRK.

MÅ GLEMME: Det tok godt over en time før Henrik Kristoffersen tok turen over til den norske pressen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I VM for to år siden var det to hundredeler opp til pallen. I storslalåmrennet fem, og søndag stod 11 hundredeler mellom Kristoffersen og en medalje.

– Det er ingen tvil om at det er et mislykket mesterskap, mener han.

– Jeg får prøve å ta det så mye som en mann som jeg kan. Jeg har ikke grått ennå, og jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det heller, fortsetter Kristoffersen.

Motiverende motto

Han reiste rett hjem til leiligheten i Salzburg i Østerrike sammen med foreldrene etter å ha snakket seg igjennom pressesonen i St. Moritz. Nå begynner jobben med å legge VM-nedturen bak seg.

– Sesongen er ikke over. Han bruker ofte mottoet til Kjetil André Aamodt, «Den neste er den beste». Og det er mer igjen, sier faren Lars Kristoffersen, som er 22-åringens viktigste støttespiller. .

Etter noen rolige dager i sitt relativt nye hjem, tar han turen til Norge for et barneskirenn han arrangerer i Marikollen til helgen. Så venter et treningsopphold i Reiteralm før verdenscuprenn i Kranjska Gora om to uker. Da skal han være nullstilt.

– Jeg gleder meg sykt til det. Om det skal gå tjue porter, skal det gå j** fort i de. Man lærer så lenge man lever. Det er ikke alle som har stått her når de er 22 heller. Jeg har noen år og noen VM foran meg.

Skal legge på seg i sommer

Før VM sa Kristoffersen at verdenscupen er hans største fokus. Nå er det i hvert fall slik.

– Jeg har 60 poeng opp til Marcel Hirscher i slalåmcupen, så jeg får i hvert fall prøve å gi ham kamp til døra, selv om han kommer til å ha selvtillit opp i skyene nå, sier Kristoffersen om mannen som ble VM-konge med to gull og et sølv.

Og selv om han ville «satt penger på» at Hirscher vinner verdenscupen sammenlagt for sjuende gang neste år, har nordmannen en klar plan for hvordan han skal bli en mer komplett alpinist selv.

– Det blir en stor jobb å gjøre i vår og sommer med å få på noen kilo, ja. Her skal det jobbes. Det blir mye cross fit i Oslo, sier han og ler.