Kristoffersen var misfornøyd allerede etter sjetteplassen i første omgang. Da det ikke gikk veien i andre omgang heller, ble det for mye for ham, selv om han tok en solid fjerdeplass.

22-åringen kastet stavene inn i et gjerde i målområdet, før han dro hanskene av seg med en kraft som vitnet om stor irritasjon.

Etterpå ble han sittende lenge alene og tenke. Han snakket ikke med NRKs reporter rett etter rennet.

Tre fjerdeplasser i VM

Kristoffersen var til slutt 11 hundredeler bak bronsen. I storslalåmen på fredag var han fem hundredeler bak.

Imponerende resultater for de aller fleste, men bittert for supertalentet. Han står nå med tre VM-fjerdeplasser i sin korte karriere.

– Det er veldig surt for ham. Men han er ung og har en lang karriere foran seg. Jeg håper ikke dette tar lufta ut av ballongen for ham. Dette jevner seg ut over en lang karriere, sier lagkamerat Johan Nordbotten til NRK.

– Hva sa han da han kastet stavene der?

– Det er vel ikke noe man kan gjenta i media. Men alle skjønner hvor frustrert han er. Jeg vet ikke, den oppførselen får han prate om selv, sier Nordbotten.

– Det er j***** bittert her og nå, sier han forståelsesfullt.

Sviktet i bratta

Kristoffersen lå på sjetteplass etter første omgang, 17 hundredeler bak pallen.

Planen var å kjøre seg inn på pallen i andre omgang, men det skjedde ikke.

Kristoffersen fikk problemer både i starten og i bratthenget, og han endte med fjerdeplass, over sekundet bak vinneren Marcel Hirscher.

Marcel Hirscher var til slutt knusende overlegen.