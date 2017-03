Slik går det med dem som har forlatt eliteserien

Dette er spillerne som har forlatt den norske eliteserien til fordel for andre klubber etter sesongslutt i fjor. NTB har tatt en titt på hvordan det går med de fleste av dem.

Jonas Svensson (Rosenborg – AZ Alkmaar)

Ble kåret til ligaens beste spiller av NTB i 2016. Trengte noen uker på å bli spilleklar for den nederlandske toppklubben, men virker nå å ha tatt kontroll over høyrebackrollen ved siden av selveste Ron Vlaar i klubben som har tidligere LSK-spiller Fred Friday som spiss.

TIL NEDERLAND: Jonas Svensson. Foto: @AZAlkmaar på Twitter

Vegard Forren (Molde – Brighton)

En liten overgangssaga fikk endelig sin slutt da Forren ble klar for opprykksjagende Brighton i den engelske mesterskapsserien. Hadde ikke sin beste sesong i Molde i fjor, men har fortsatt ambisjoner om landslagsspill.

Vadim Demidov (Brann – Minnesota United)

Strålende sesong i midtforsvaret til Brann ble belønnet med nytt proffeventyr. Spilte den aller første kampen til den nyetablerte MLS-klubben Minnesota United som kaptein, en kamp som endte med 1–5 og slakt på spillerbørsen.

Christian Gytkjær (Rosenborg – 1860 München)

19 mål på 28 seriekamper førte ham til 1860 München og 2. Bundesliga. Scoret i debuten, men siden har det gått trått for dansken i 1860 München, som ligger rett over nedrykksplassen.

SKJØT SEG TIL TYSKLAND: Christian Gytkjær. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Sander Berge (Vålerenga – Genk)

Norsk unggutt født i 1998. Fikk hele 23 seriekamper for Vålerenga i fjor. Var ventet å få en lang vei til førstelaget i Belgia, men har rukket å etablere seg på Genks midtbane. Klubben har begynt å vinne etter at Berge har kommet inn. Klubben er også så godt som videre til kvartfinalen i Europaligaen etter 5-2-seier borte mot ligarival Gent i første kamp. Berge spilte hele kampen.

Hólmar Örn Eyjólfsson (Rosenborg – Maccabi Haifa)

Forsvarslimet til Rosenborg i fjor. Spilte 27 seriekamper og ble hentet av Maccabi Haifa, som har norske Tor Kristian Karlsen som sportsdirektør. Spiller sin siste seriekamp før et eventuelt sluttspill til helga. Har etablert seg på laget som må vinne siste kamp for å gå til sluttspillet.

TIL ISRAEL: Hólmar Örn Eyjólfsson. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

William Troost-Ekong (Haugesund – Gent (lån avsluttet)

Fikk kickstartet karrieren sin igjen i FKH. Bunnsolid sesong med 24 seriekamper fra start og tre scoringer som midtstopper. Havnet på «årets lag» i regi av NISO. Hentet tilbake til Gent med fornyet selvtillit, men har ikke klart å etablere seg nå heller.

Bentley (Odd – Boluspor)

Han var på banen i samtlige 30 seriekamper for Odd de to siste sesongene. På disse 60 kampene har vingen scoret 15 mål og vært nest sist på 13 scoringer. Nå tjener nigerianeren til livets opphold i den relativt ukjente klubben Boluspor i Tyrkia. Klubben holder til på nest øverste nivå, og Bentley har spilt totalt 30 minutter fordelt på to innhopp siden overgangen i slutten av januar.

DRO TIL SLUTT: Bentley la aldri skjul på at han ville vekk. Han endte til slutt i Tyrkia. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Per-Egil Flo (Molde – Slavia Praha)

En skikkelig norsk sliter som står med fire landskamper fra 2014. Har to seriemesterskap med Molde på samvittigheten og har nå tatt plassen som venstreback i Slavia Praha. Klubben har vunnet alle kampene siden Flo kom inn på laget, og klubben styrer mot seriemesterskap etter at de sist helg slo serietoer Viktoria Plzen. Leder med fire poeng før de 11 siste serierundene.

Malaury Martin (Lillestrøm – Hearts)

Startet og avsluttet LSK-karrieren forrykende, men ble mye kritisert da LSK slet som verst midt i sesongen. Forlot likevel klubben med 30 seriekamper på samvittigheten. Sju mål og fem målgivende ble med i kofferten over til skotsk eliteserie. Er litt inn og ut av laget for klubben som ligger på fjerdeplass.

Mohamed Ofkir (Lillestrøm – Lokeren)

Norsk 20-åring med mye potensial. Den sparkede LSK-treneren Rúnar Kristinsson så såpass mye potensial i unggutten at han tok ham med seg til Lokeren. Har så langt resultert i ett innhopp på 26 minutter.

Gary Martin (Lillestrøm – Lokeren, var egentlig på lån fra Víkingur)

Ble hentet på lån i fjor høst, rett før trener Rúnar Kristinsson fikk sparken. Ble en suksess med fire scoringer på sju starter i eliteserien. Kristinsson har nå hentet ham til sin nye klubb, Lokeren. Der har han stort sett slitt benken. Står med sju kamper, men kun én fra start. Ingen scoringer.

Fitim Azemi (Bodø/Glimt – Maccabi Haifa)

Puttet 11 mål på 29 kamper for Glimt i nedrykkssesongen. Hentet til Haifa av sportsdirektør Tor Kristian Karlsen. Kun startet én kamp og kommet inn i fire. Fortsatt ikke scoret.

FRA BODØ TIL ISRAEL: Fitim Azemi. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Mohammed Abu (Strømsgodset – Columbus Crew)

Godsets midtbaneanker de siste tre årene ble i vinter lagkamerat med Nicolai Næss og Ola Kamara i Columbus. Startet, i likhet med de omtalte nordmennene, den første kampen for sesongen i MLS. Ble byttet ut da laget jaget seieren det siste kvarteret.

Martin Rønning Ovenstad (Strømsgodset – Sturm Graz)

En litt overraskende overgang etter en sesong på det jevne i Strømsgodset. Fikk debuten sin i toppkampen hjemme mot Austria Wien. Det endte med 0-4-tap. Kom inn på tampen av neste kamp på stillingen 1–1 da Sturm jagde seiersmålet. Endte med 1-2-tap etter et mål på overtid.

TIL ØSTERRIKE: Martin Rønning Ovenstad. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Hannu Patronen (Sogndal – HJK)

En skikkelig Sogndal-sliter som vil bli savnet. Klar for den største klubben i Finland. Sesongen starter i april.

Jukka Raitala (Sogndal – Columbus Crew)

Columbus Crew med trener og sportssjef Gregg Berhalter er glad i å handle fra det norske markedet. Er lagkamerat med Nicolai Næss og Ola Kamara i tillegg til Mohammed Abu (ny fra Strømsgodset) i MLS-klubben. Spilte den første kampen som venstreback. Spilte 28 seriekamper for Sogndal i fjor.

Bismark Adjei-Boateng (Strømsgodset – Colorado Rapids)

Et langvarig låneopphold fra Manchester Citys U23-lag tok slutt i vinter. Ble hentet til Colorado Rapids i MLS, men var ubenyttet reserve i første kamp for sesongen. Spilte 29 seriekamper for Godset i fjor. Tre scoringer.

DRO FRA DRAMMEN: Bismark Adjei-Boateng. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Sascha Mockenhaupt (Bodø/Glimt – Wehen Wiesbaden)

Midtstopper som kom til Glimt fra Kaiserslautern i fjor høst. God stopper, som nå spiller for Wehen Wiesbaden i 3. Bundesliga. Er fast der.

Sofien Moussa (Tromsø – Lokomotiv Gorna Oryahovitsa)

Spiss som kanskje ble mer kjent for sin tøffe spillestil enn de mange målene. Noterte seg for fem nettkjenninger i eliteserien på 20 opptredener. Spiller nå i bulgarsk eliteserie for en klubb som ligger nest sist. Scoret sitt første mål for klubben sist helg.

ÉN SESONG: Råsterke Sofien Moussa fikk en sesong i Tromsø. Nå spiller han i Bulgaria. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Adam Larsen Kwarasey (Rosenborg – Brøndby)

En tydelig irritert målvakt røpte at hans framtid ikke var i Rosenborg etter at cupgullet ble sikret i november. Spilte annenfiolin bak en skadefri André Hansen. I Brøndby har han fortsatt å varme benken. Danmarks nye landslagsmålvakt Frederik Rønnow prioriteres.

Ethan Horvath (Molde – Club Brugge)

Moldes førstemålvakt ble klar for Club Brugge i vinter. Der har det blitt åtte kamper fra benken på den amerikanske landslagsmålvakten.

Muhamed Keita (Stabæk – Lech Poznań, lån avsluttet)

Spilte første del av sesongen hos Strømsgodset og avsluttet den hos Stabæk. Totalt sju mål i fjor. Keitas framtid er uviss etter at han har kommet på kant med sin polske klubb.

Giorgi Gorozia (Stabæk – FC Zira)

Noterte seg for tre mål og tre målgivende for Stabæk i fjor. Vært i klubben i tre år før han nå forlot klubben til fordel for FC Zira i Aserbajdsjan. Fikk debuten som innbytter for klubben som er på fjerdeplass i toppligaen sist helg.

Gudmundur Thórarinsson (Rosenborg – Norrköping)

Kom til Rosenborg etter en god sesong i Sarpsborg i 2014. Sesongen i RBK resulterte i seriegull, men uten at islendingen klarte etablere seg som startmann. Fikk 15 kamper fra start, scoret ett mål og hadde fire målgivende. Nå er han klar for Sveriges tredje beste klubb i fjor. Sesongen starter samtidig som den norske.

Elías Már Ómarsson (Vålerenga – IFK Göteborg, lån gjort permanent)

Slo gjennom for Vålerenga i 2015. Ble lånt ut til IFK siste del av fjorårssesongen. Overgangen gjort permanent i vinter. Scoret seks mål på 12 starter i Allsvenskan i fjor høst.

Agon Mehmeti (Stabæk – Genclerbirligi)

Mest kjent som humørsprederen i Stabæk-garderoben. Angrepsspiller som aldri klarte sette sitt preg på eliteserien. Spilte mesterligafotball for Malmö før han kom til Bærum. Klarte fire mål på 24 seriekamper. Har startet sitt tyrkiske eventyr på benken hos Genclerbirligi, som er på 11.-plass i Tyrkia.

INGEN SUKSESS: Agon Mehmeti ble ingen vinner på Nadderud. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Mahatma Otoo (Sogndal – Ümraniyespor)

Viste at han hadde et øye for mål under opprykkssesongen til Sogndal i 2015. Klarte aldri å bli førstevalget til Eirik Bakke i fjor. Dro fra eliteserien med tre scoringer 20 kamper (kun ni fra start). I Tyrkia scoret han sitt første mål for sin nye klubb sist helg. Ümraniyespor ligger på sjetteplass i den nest øverste divisjonen i Tyrkia.

Marcus Nilsson (Stabæk – Pohang Steelers)

Nilsson listet seg inn i eliteserien i fjor sommer. Var en viktig brikke for at Stabæk reddet kvalikplassen til slutt. Stabæk vant totalt åtte seriekamper i fjor. Nilsson var med på fire av dem. Pohang Steelers sesongdebuterte sist helg med Nilsson sittende på benken.

KORT OPPHOLD: Marcus Nilsson dro fra engelsk fotball til Sør-Korea - via Stabæk. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Joshua Gatt (Molde – Minnesota United)

Gatt kom endelig på banen for Molde igjen i fjor etter flere sesonger på sidelinjen med utallige skader. Dominerte ligaen med sin fart og målteft for noen år siden. Ble i vinter klar for samme klubb som Vadim Demidov. Gatt sto over åpningskampen sist uke. På grunn av skade, ja.

Pål Alexander Kirkevold (Sarpsborg – Hobro, lån avsluttet)

Scoret ett av årets mål i eliteserien i fjor. Første del av sesongen langt bedre enn høstsesongen. Scoret seks mål på 28 opptredener i eliteserien. Tilbake i Hobro spiller han sammen med bergenseren Yaw-Ihle Amankwah. Klubben topper ligaen som hadde sin første kamp etter vinterpausen sist helg. Både Kirkevold og Amankwah spilte kampen – sistnevnte noterte seg for en scoring i 2-0-seieren.

SENDT TILBAKE: Pål Alexander Kirkevold er tilbake i Danmark etter oppholdet i Sarpsborg 08. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

David Myrestam (Haugesund – GIF Sundsvall)

29 kamper for FKH i fjor – samtlige fra start. Etter 3,5 sesonger i Norge vender svensken snuten hjemover til Allsvenskan og GIF Sundsvall.

Enar Jääger (Vålerenga – kontrakt utløpt)

Den estiske landslagskapteinen har spilt i Norge siden 2007, kun avbrutt av kortere spill i Belgia og Estland. AaFK og Vålerenga har nytt godt av esterens tjenester de siste årene. Veteranen vender snuten trolig hjemover til Flora Tallinn nå.