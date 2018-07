Slik ble Vilde (193 cm) landslagsspiller: – Må dyrke den type spillere

– Med en gang en slik spiller kommer inn får motstander problemer. Hun kan stå med armen i været og da får hun alltid tak i ballen, sier Håndballforbundets Tom Morten Svendsen, og sikter til det nye stjerneskuddet Vilde Rønningen.

Molde-spilleren ruver 193 cm over bakken, noe motstanderne fikk kjenne på da Norges juniorlandslag spilte VM i Ungarn forrige uke. Det endte med sølv.

Det var tungt å møte Tonje Larsen. Landslaget jakter flere slike spillertyper. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Svendsen har de siste årene jobbet målrettet for å finne det norsk håndball har savnet: høye jenter. Mangelen på bakspillerne som kunne skyte fra distanse har vært stor, såpass stor at landslagstrener Thorir Hergeirsson på et tidspunkt sa at man rett og slett måtte komme seg ut og lete etter høye, unge spillere.

18 år gamle Rønningen er en av åtte jenter som er med på prosjektet dette resulterte i, et prosjekt kalt «Høye jenter». Det er i regi av Håndballforbundet.

– For meg har det hjulpet veldig med fysikken, og det at jeg nå vet selv hva jeg trenger å bli bedre på, sier Rønningen til NRK.

Den gode miksen

Juniorlandslagstrener Geir Oustorp er godt fornøyd med VM-sølvet. Han gir mye av æren til den gode miksen av spillere - blant annet i høyde. På juniorlandslaget har de nå det a-landslaget har savnet, nemlig flere jenter på over eller rundt 180 cm.

Sølvjentene fra årets juniorverdensmesterskap i Ungarn er både høye og lave. Foto: HUNGARYHANDBALL2018

– Har du både store og lave spillere har du et større potensial å spille på, og du kan kombinere det og spille en annen type håndball. Høye spillere ruver jo i terrenget, sier Oustorp.

Rønningen ble plukket opp av landslaget som følge av høye jenter-prosjektet.

– Nå har vi jobbet med henne i nesten et år med tanke på at hun skal være med i akkurat dette mesterskapet. Hun er et prosjekt, og det er viktig å passe på. Hun har ikke det internasjonale nivået i dag, men dette er en del av de erfaringene hun trenger for å ville fortsette, sier Svendsen.

Fremtiden ser lys ut

I mangel av høye spillere som Tonje Larsen, Gro Hammerseng-Edin og Anette Hovind Johansen, har landslaget satset å spille svært hurtig i stedet. Det takket være spillere som Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk.

– Nå kommer det en ny generasjon som nettopp har tatt sølv. Da kan det hende det kommer opp noen nye talenter derfra, og så er det sikkert noen vi ikke har sett så mye til enda som kan fortsette den gode utviklingen og ta nye steg, sier Oustorp.

Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk har skjemt oss bort de siste årene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Prosjektet «Høye jenter» er ikke over. Det som i 2014 startet med 150 søknader er nå filtrert ned til åtte spillere som skal satses på.

– De fleste vi har med nå er tilknyttet lag på høyt nivå, og det er en fordel for spillerutviklingen. De trenger å være i et miljø hvor de får utfordringer hele veien, sier Svendsen.

Geir Oustorp sier det ser lyst ut for fremtiden, og når Rønningen får spørsmål om hun er den nye Tonje Larsen svarer hun, og ler:

– Det er planen i hvert fall.