Kun ett poeng skiller fra førsteplassen ned til 38.-plassen før den siste dagen av VM i hurtigsjakk.

Hele syv spillere har 7,5 poeng. Ti spillere har syv poeng, blant dem er Magnus Carlsen. Men som du ser i faktaboksen til høyre, er Carlsen sist blant de ti som har like mange poeng. Her er ulike scenarioer før VM skal avgjøres.

Tre scenarioer

Reglene er altså slik: Dersom to spillere ender på like mange poeng, skal de to uansett spille omspill om tittelen.

Scenario 1:

La oss si at Magnus Carlsen vinner fire partier og taper ett i dag. Han vil da ende på elleve poeng. Dersom Jan Nepomnjasjtsjij vinner tre partier, spiller én remis og taper ett parti, vil også han ende på elleve poeng. Om ingen andre ender på like mange poeng, skal de to da spille omspill.

Ian Nepomniachtchi (t.v.) leder VM i hurtigsjakk før den avgjørende dagen. Kanskje blir det et omspill mot Magnus Carlsen. Her fra hurtigsjakk-VM i 2014. Foto: Kamran Jebreili / Ap

Scenario 2:

Men: Dersom enda en person ender på elleve poeng, får vi en helt annen situasjon. Da vil motstandernes rating være avgjørende. Det er dårlig nytt for Magnus Carlsen.

Carlsen tapte nemlig de to første partiene av VM. Han har dermed spilt mot langt svakere spillere enn det de beste har gjort. Det er maks to personer som skal spille omspill, og i en slik situasjon har Carlsen møtt så dårlige spillere at han vil ryke ut av omspillet. I et slik scenario ender da Carlsen på tredjeplass.

Det er også grunnen til at Carlsen er rangert sist blant de ti spillerne som til nå har syv poeng.

Scenario 3:

Det kan naturligvis også skje at én spiller ender på elleve poeng alene. Vedkommende blir naturligvis verdensmester. Dersom to personer ender et halvpoeng bak, vil det ikke bli omspill om sølvet. Da er det den spilleren som har møtt sterkest motstand i turneringen som blir nummer to.

NRKs sjakkekspert, Torstein Bae, mener et av de to første scenarioene er mest sannsynlig ettersom det er så jevnt før de siste fem partiene.

– Det er så tett i teten og folk vil gjerne unngå tap fordi det er så smertefullt i spurten, de går for remiser. Jeg tror kanskje det blir to som ender på toppen. Jeg tror Magnus og en annen ender i teten, så vinner Carlsen til slutt, kanskje i armageddon, sier Bae.

Slik fungerer omspillet

La oss nå si at scenario 1 er det vi ender opp med når dagens fem hurtigsjakk-partier er over. Magnus Carlsen møter da Jan Nepomnjasjtsjij til omspill.

I et omspill skal det spilles to lynsjakkpartier med tre minutters tenketid og to sekunder tillegg for hvert trekk. Det blir trukket hvem som spiller første parti med hvite brikker.

Vinneren av VM er den som vinner de to partiene sammenlagt. For eksempel vinner Carlsen parti 1, og spiller remis i parti 2. Da vil nordmannen bli verdensmester.

Om det står 1–1 etter disse to lynsjakkpartiene, får vi endelig se det som kalles armageddon.

Da skal det igjen trekkes. Spilleren som vinner trekningen får velge farge i armageddon-partiet. Armageddon fungerer slik at hvit får fem minutter på klokka, mens sort får fire minutter. Hvit MÅ vinne partiet. Dersom det blir remis eller spilleren med sorte brikker vinner, vil vedkommende vinne VM.

I et eventuelt omspill er Carlsen favoritt, mener Bae.

– Han er hakket sterkere i lynsjakk. Jeg har troen på Magnus. Om han kommer til omspill vil han også ha en bra inngang, som har kommet bakfra og innhentet de andre, sier Bae.

Eksperten har forøvrig laget et skjema for å følge med hvordan Carlsen kan vinne VM. Under ser du skjemaet:

Klarer Carlsen det «umulige»? Ingen har vunnet VM i hurtigsjakk med kun tre seiere første dag. Her er skjemaet Carlsen må forholde seg til. Grønn farge: Overkommelig resultat. Gul farge: Middels vanskelig resultat. Rød farge: Uoppnåelig resultat?

NRK sender alt som skjer på NRK1 fra klokken 12.45. Du kan også følge alt som skjer på nrk.no/sjakk.