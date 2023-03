Slår alarm om norske supertalenter

Eksempelvis er de norske supertalentene Antonio Nusa (17), Isak Hansen–Aarøen (18), Kristian Arnstad (19), Oscar Bobb (19) og Leo Hjelde (19) alle spillere som spås store karrierer, men har lagt igjen lite penger i norske klubber.

Kun Nusa, som gikk til Club Brugge for en totalpakke på rundt 30 millioner kroner i august 2021, har lagt igjen tosifret antall millioner hos klubben han forlot.

Og bak disse finner man en rekke andre norske stortalenter som, hvis de blir kjøpt for store penger om noen år, legger igjen overgangssummen hos utenlandske klubber i stedet for norske.

Mange tilfeller

Her er bare noen eksempler, alle med U-landskamper for Norge:

16 år gamle Sindre Walle Egeli forlot Sandefjord i fjor sommer og skrev under for Nordsjælland. Walle Egeli blir sett på som et enormt talent og kanskje «den neste store» fra Norge.

16-åringen Edvard Sundbø Pettersen forlot nylig Sandefjord og skrev under for Midtjylland.

16 år gamle Sander Evjen-Brostrøm forlot Rosenborg i fjor sommer og skrev under for FC Midtjylland.

Stoppertalentet Ethan Amundsen-Day forlot Fredrikstad sommeren 2021 og skrev under for FC København, der han er fortsatt.

Oliver Braude forlot Vålerenga som 16-åring sommeren 2021 og skrev under for Heerenveen, der han er fortsatt.

Ifølge Nettavisen forlater 16 år gamle Markus Seim-Monsen Stabæk til fordel for Nordsjælland kommende sommer.

– Må sitte igjen med noe

Nylig ble Andreas Schjelderup, som forlot Glimt til fordel for danske Nordsjælland sommeren 2020, solgt til Benfica for en overgangssum som skal ligge på rundt 150 millioner kroner.

Dette er det siste av en rekke eksempler på unge spillere som forlater norsk fotball tidlig, en trend som nylig fikk Håkon Grøttland, leder for trener- og spillerutvikling i NFF, til å slå alarm om at norsk fotball taper mye penger på at talenter reiser ut av landet før de har slått gjennom i Eliteserien.

– Nå jobbes det så godt i norsk fotball, og det brukes store ressurser på utvikling, at klubbene våre må sitte igjen med noe for at vi skal fortsette å utvikle oss. Nå er det for mange kroner og øre som forsvinner ut av norsk fotball, advarte Grøttland.

Håkon Grøttland frykter norske klubber vil tape store pengesummer. Foto: Dag Robert Johansen / NRK

Knutsen: – Aldri sett maken

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen fikk selv kjenne dette på kroppen da hans tidligere spiller Schjelderup nylig skrev under for Benfica.

Knutsen ble langt fra overrasket da overgangen gikk i boks.

– Måten han utviklet seg på da han var med oss i Glimt, jeg har aldri sett maken. Han tok nivået og uthevet seg på trening i ekstremt ung alder, minnes Knutsen overfor NRK.

Men i stedet for å bli i Bodø/Glimt, valgte Schjelderup til nordlendingenes store fortvilelse som kjent å dra til danske Nordsjælland da han fylte 16 år.

– Noen ganger vinner du, noen ganger taper du, sier Kjetil Knutsen i dag.

– Jeg antar du tror han hadde utviklet seg like bra i Glimt?

– Det tror jeg.

– Sånn sett har Grøttland et poeng, dere tapte jo da en del penger på at han dro tidlig?

– Ja, men vi skal ikke måle alt i kroner og øre. Det Grøttland sier er helt riktig, men det er nå en gang sånn at spillerne tar sine egne valg, og det må vi respektere. Vi ønsket veldig sterkt at han skulle bli, og var veldig trygge på at vi skulle legge forholdene til rette for ham, at han kunne videreutvikle seg i Glimt og ta steget fra oss til Benfica, men de valgte en litt annen vei. Det må man respektere, og for hans del har det vist seg at de tok et rett valg, mener Glimt-sjefen.

Kjetil Knutsen forteller at han aldri har sett maken fra en ung spiller som det Schjelderup viste på Glimt-trening. Foto: Montasje NRK/NTB

Knutsen er på den andre siden helt enig med Grøttland i at det må tas grep for å sikre at talentene blomstrer i Eliteserien før de drar ut av landet, noe som vil gi helt andre prislapper når de forsvinner.

– Jeg tror produktet vårt er så bra nå, det investeres så mye i ressurser rundt klubbene, at det å reise ut for å spille i akademier i utlandet, kontra å ha en seniorhverdag i Norge der du får spille toppfotball før du tar det steget … Hvis du skal ut for å tilhøre et akademi i England, Tyskland eller hva det måtte være, mener jeg at det vi har å tilby dem i Norge er vel så bra, sier Knutsen til NRK.

Må få spillerne til å bli

NRKs fotballekspert og Viking-spiller Kristoffer Løkberg mener det er interessant debatt.

Personlig er han overbevist om at en ung spiller vil ha like stor nytte av å spille et par år i Eliteserien før nesa vendes mot utlandet, kontra det å dra ut tidlig.

– Her slipper man å bli én av mange i et akademi eller på et andrelag. Det blir liggende igjen mer penger i klubbkassa hos norske klubber og de slipper stå igjen med noen håpefulle prosenter om videresalg, sier Løkberg.

– Skjønner du alarmen som blir slått om at for mange unggutter forsvinner fra norsk fotball?

– Helt klart, men samtidig må vi passe på å ikke skyver samvittigheten over på de enkelte spillerne. Det kan ikke være sånn at vi ber unge spillere tenke på klubbens økonomi, og vi kan ikke si at «hvis du drar nå, så legger du ikke så mye penger igjen i klubben din, penger vi fortjener». Vi må heller bli flinkere i norsk fotball til å, når vi får enorme talenter som gjør seg bemerket hos utenlandske klubber, tilby dem en skikkelig kontrakt og legge til rette i hverdagen slik at de velger å bli, mener Viking-spilleren.

Kristoffer Løkberg mener klubbene må se seg selv i speilet. Foto: Nicolai Eid Trondal

Og det er her nøkkelen ligger, mener han.

Norske klubbledere må bli flinkere til å identifisere hvilke spillere de tror vil lykkes – og ta nødvendige grep tidlig nok for å få disse til å bli værende lenger.

– I noen tilfeller blir ikke en spiller verdsatt og sett før det er for sent. Du kan slå gjennom skikkelig, og først da kommer sportsdirektøren ned i garderoben og sier at han vil forlenge kontrakten din. Mens to måneder tidligere var man iskald, og klubben syntes bare det var deilig at du hadde en billig kontrakt som de bare lot rulle og gå, sier Løkberg.

– I mitt hode virker det veldig rart

NRK-eksperten og eliteserieprofilen har også sett flere eksempler på unge spillere som tror de er andrevalg og bare trenger en skade for å få sjansen, men så kjøper klubben en erstatter i stedet for å stole på at den unge spilleren er god nok som dobbeldekning.

Da har han forståelse for at spillerne velger å prøve lykken andre steder.

– Klubbene må være villige til å investere i de spillerne de har tro på, og det må skje når de oppdager at spilleren har potensial, ikke vente til det er for sent og spilleren bare har noen måneder igjen av kontrakten, påpeker Løkberg.

– Vi ser en rekke eksempler på unge norske spillere som drar til Danmark, er nivået der så mye bedre enn i Norge?

– I mitt hode virker det veldig rart, men det er vanskelig å sette seg inn i hvert enkelt tilfelle og vite hvor verdsatt og prioritert de følte seg i den klubben de var i her hjemme. Det kan være ulike individuelle grunner. Men i mitt hode skal det ikke være noen grunn til at de, hvis de er i ferd med å slå gjennom på et eliteserielag som 17-18-åring, skal velge Danmark foran Norge.

Nusa: – Jeg skjønner klubbene

Supertalentet Antonio Nusa er en av dem som valgte å dra fra norsk fotball i ung alder.

Han har allerede rukket å score i Mesterligaen etter at han forlot Stabæk og skrev under for Club Brugge.

– Jeg skjønner at klubbene vil sitte igjen med noe, men jeg tror det handler om hva hver enkelt spiller synes er best for sin utvikling. Om det er å gå ut med en gang eller å bli, er det forskjellig for alle sammen. Min situasjon med Stabæk ble riktig for alle sammen, det var riktig timing for meg å prøve noe nytt, og Stabæk fikk en bra pris og var fornøyd med det, sier Nusa til NRK.

Håkon Grøttland har full forståelse for at det noen ganger er riktig valg å forlate en norsk klubb tidlig.

Og han tror ikke det nødvendigvis er sånn at utviklingen lider om man får mest matching på U-nivå i stedet for å spille eliteseriefotball i Norge.

– Men som en generell greie vil vi si at det beste er å «runde» Eliteserien først, sier Grøttland.