Schjelderup har fått det danske fotballpublikummet til å måpe denne sesongen. «Verdensklasse», «konstant trussel» og «briljerte» er ord som har blitt brukt til å beskrive den norske 18-åringen. På elleve seriekamper har kantspilleren rukket å score syv mål.

Det gjør han til toppscorer i den danske Superligaen.

I sist kamp scoret Schjelderup to ganger og ble kåret til banens beste da Nordsjælland vant 3–1 over et Randers i superform.

– Det er sykt kult. Den kampen der var fantastisk for meg og laget. Laget var skikkelig bra, og det gjorde at jeg og de andre angriperne fikk herje. Jeg er langt unna verdensklasse for å si det sånn. Jeg har mye å gå på, sier 18-åringen til NRK.

STORFORM: Tross sine 18 år har Schjelderup markert seg på toppnivå. Foto: Trygve Heide / NRK

Avslører våpen

Schjelderup ble hentet til Nordsjælland i juli 2020 fra Bodø/Glimt, og fikk debuten for den danske storklubbens førstelag i februar 2021. Siden den gang har pilen bare pekt én vei.

Suksessoppskriften, spør du? VR-briller, avslører unggutten. Det er i hvert fall en viktig del av den.

– Jeg har et par VR-briller med to kontrollere, og med dem kan jeg spille et spill som går på orientering og kognitiv trening, sier sier Schjelderup og fortsetter:

– Da kommer man på måte inn i en Fifa-verden, bare med litt dårligere grafikk, og man kan da prøve seg på ekte situasjoner fra kamper i Mesterligaen. Du er en spiller og kan ta forskjellige valg med ballen, og bruker kontrollene til å velge om du skal sentre eller skyte.

Hva er VR? Ekspandér faktaboks VR, Virtual Reality eller Virtuell virkelighet er en 360° visning der brillene erstatter synsfeltet. Samtidig følger brillene bevegelsene dine.

18-åringen sier at de med hjelp fra familievenn Øyvind Iversen, som jobbet i Bodø/Glimt før, fikk tak på brillene. Iversen kjente en som eier selskapet bak VR-teknologien, og sørget for at kometen fikk prøve brillene.

VISUALISERER: – For meg bruker jeg det som oppvarming til trening, for å gjøre meg klar i hodet, sier Schjelderup om brillene. Foto: Tryve Heide / NRK

– Jeg likte det godt. Da «cashet» pappa ut for brillene, sier han og legger til:

– Jeg vil si det er ganske unikt, og det er ikke mange som har hørt om det. Men det er noe jeg tror er på vei inn i fotballen, jeg tror flere og flere klubber vil bruke det som et verktøy. Jeg bruker det før hver eneste trening nå, det tar bare fem minutter, så man er kjapt ferdig.

Schjelderup mener det er en del klubber som bruker lignende briller nå.

– Jeg tror Ødegaard bruker det. Det er en del av den moderne fotballen.

TERPER: Ved siden av VR-bruk, trener også Schjelderup i den virkelige verden. Foto: Trygve Heide

Legende-hjelp

Supertalentet høster naturlig nok også lovord fra sin trener Flemming Pedersen. Dansken mener at «plan-Schjelderup» har gått mye fortere enn antatt, og roser nordmannens utvikling.

HYLLER: Flemming Pedersen er begeistret over å ha den norske juvelen på laget. Foto: Trygve Heide / NRK

– Andreas tok noen veldig raske skritt. Ifølge hans plan skulle han spille og trene på U19-laget det første året og først Superliga-laget den sommeren han fylte 17. Men så kunne vi se allerede etter et halvt år, som 16,5 år, at vi var nødt til å ta han opp på superligalaget og han kom inn i startelleveren med det samme. Så har han spilt siden.

Med unntak av et lite skadeavbrudd på vårparten, har bodøværingen spilt det meste. Noe av æren skyldes kanskje Nordsjællands assistenttrener og Chelsea-legende Michael Essien. Den tidligere fotballstjernen har latt seg begeistre av Schjelderup.

– Vi er nærme. Jeg mener, han er en veldig spennende og flink gutt. For sin alder er han ganske moden. Vi er ganske nære – vi er faktisk naboer.

Essien mener unggutten kan nå langt.

PROFIL: Essien jobber både som assistenttrener og spillerutvikler i Nordsjælland. Foto: Eirik Fure / NRK

– Selvfølgelig kan han nå toppen til det høyeste nivået. Han må fortsette å jobbe hardt, legg ned hardt arbeid og press seg selv. Så kan han nå toppen.

Schjelderup bekrefter til NRK at var aktuelt med en overgang til Sevilla i sommer. Flere medier spekulerte i en prislapp på over 100 millioner, men overgangen ble ikke noe av.

Trener Flemming Pedersen forteller at flere klubber er interesserte i signaturen til unggutten, som selv er klar på hvor han helst vil.

– Optimale drømmen er La Liga eller Premier League, svarer driblekanten.