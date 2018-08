Skytterdronningen ville legge opp: – Tenkte jeg ikke fortjente å leve godt

IRRITERT: Da Katrine Aannestad Lund skjøt 249 av 250 mulige poeng i innledende runde under fjorårets Landsskytterstevne var hun fornøyd, men også litt irritert over at hun manglet ett poeng til perfekt skyting. – Det er det som er en skytters største fiende, sier Lund. Du trenger javascript for å se video.