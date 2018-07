Sky Sports Italia: – Chelsea har sparket Conte

Den italienske sportskanalen melder om nyheten på Twitter torsdag.

Conte har lenge vært ryktet ut av London-klubben som følge av forrige sesongs svake resultater i Premier League. Nå skal italienerens dager i klubben være over. Det skriver også The Telegraph.

TIL CHELSEA? Flere hevder å vite at Maurizio Sarri blir Chelsea-trener, men så langt står han uten jobb. Foto: Maurizio Degl'innocenti / AP

Chelsea har lenge vært på jakt etter Maurizio Sarri som erstatter Conte. Sarri er fremdeles under kontrakt med Napoli, men klubbens president meldte onsdag at Sarri nærmer seg London-klubben.

Bisarr trenersituasjon

Mandag startet Chelsea sesongoppkjøringen, med italienske Antonio Conte ved roret. Dette til tross for at de fleste forventet at han skulle være ferdig, og at Maurizio Sarri skal ta over.

Situasjonen er mildt sagt spesiell:

Mai: Antonio Conte vinner FA-cupen med Chelsea mens Maurizio Sarri og Napoli ender som nummer to i Serie A. Samme dag som Napoli kommuniserer at Sarri er ferdig i klubben annonserer de at Carlo Ancelotti overtar. Sarri linkes umiddelbart til Chelsea.

Selv om Napoli har erstattet Sarri mener klubbpresident Aurelio De Laurentis at de har krav på utkjøpsklausulen på 7 millioner euro. I England ønsker Conte å fullføre det siste året av sin kontrakt. Chelsea vil ikke sparke ham, eller utløse etterfølgerens klausul.

Selv om Napoli har erstattet Sarri mener klubbpresident Aurelio De Laurentis at de har krav på utkjøpsklausulen på 7 millioner euro. I England ønsker Conte å fullføre det siste året av sin kontrakt. Chelsea vil ikke sparke ham, eller utløse etterfølgerens klausul. Juli: Conte leder treningene når Chelsea starter sesongoppkjøringen på Cobham, akkurat som Ancelotti med Napoli i støvellandet. Nå skal han altså være sparket i Chelsea, kun dager etterpå. Napoli og Sarri er ikke enig. Chelsea og Napoli er ikke enig.

– Ingen tid å miste

Flere britiske medier har lenge linket Sarri til Chelsea, og mener de nå er i sluttforhandlingene. Det skriver også flere italienske nettsteder.

– Sarri-saken er på oppløpssiden, det avhenger av han. Jeg har gjort klar mine krav, alt er i advokatenes hender, sier klubbpresident De Laurentis ifølge Football Italia.

NY OG GAMMEL: Tidligere Chelsea-trener Carlo Ancelotti har tatt over for Sarri i Napoli. Foto: Ciro De Luca / Reuters

– Mine advokater har utarbeidet en tekst og sendt til hans (Sarri) advokater, sier Napoli-presidenten ifølge The Guardian.

Det gir supporterne håp om at den bisarre situasjonen snart er over.

– Det er ingen tid å miste før seriestart 11. august. Det gir Sarri rundt tre uker på å forandre spillestil, system og stall. Vi kan risikere å havne bakpå igjen, sier Vinje.

– Klubbledelsen har ikke det beste imaget hos mange supportere fra før. Inntrykket vil bli svekket nok en gang av dette, sier Simon Hobberstad, redaktør for supporterklubbens medlemsblad og nettside.

Antonio Conte har vunnet én Premier League-tittel og FA-cupen én gang som Chelsea-manager. Han ankom London-klubben sommeren 2016.