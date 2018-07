– Det er ikke vi i Team Sky som har kommet frem til konklusjonen i denne saken, og derfor er det ikke vi som bør gi informasjon om hvordan man har kommet frem til konklusjonen.

Det svarer Team Skys manager Dave Brailsford på spørsmål om hvorfor Chris Froome ble frifunnet av det internasjonale sykkelforbundet (UCI) etter å ha avlagt en urinprøve med for høyt innhold av salbutamol. En rytter har ikke lov til å ha mer enn 1000 ng/ml salbutamol i prøven, men Froome hadde det dobbelte. Prøven ble levert under fjorårets Vuelta a España, og har siden den ble offentlig kjent i desember skapt store diskusjoner i sykkelfeltet.

Flere syklister har tidligere blitt utestengt tidligere for lavere doser enn det som ble funnet i Froomes prøve. Detaljene rundt hvorfor Sky-rytteren likevel slipper straff fra UCI og verdens antidopingbyrå (WADA) er foreløpig ikke kjent.

– De trodde at de hadde et straffbart funn, men det viste seg at de ikke hadde det, sier Brailsford om Froomes prøve.

– Håper folk begynner å forstå

Chris Froome selv sier at de siste ni månedene har vært meget vanskelige.

– Det er en komplisert sak, med veldig tekniske data, men jeg tror folk begynner å forstå. Da forstår de forhåpentligvis også hvorfor jeg har fortsatt å sykle, for jeg har ikke gjort noe galt, sier Froome på en pressekonferanse i regi Team Sky før Tour de France-starten på lørdag.

Froome var aldri suspendert under etterforskningen, noe som gjorde at han syklet, og vant, årets Giro d'Italia. Det høstet mange kritiske røster, og fikk Tour de France-arrangør ASO til å utestenge Chris Froome fra årets sykkelritt for å unngå den samme kritikken. Utestengelsen ble derimot hevet etter at Froome ble frifunnet av UCI.

JAKTER SEIER NUMMER FEM: Chris Froome er klar for årets Tour de France, etter en turbulent sesong. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Dumoulin kritiserer håndteringen

Fra Froome avla urinprøven i september, til han nå er frikjent, tok det ni måneder. Ni måneder med spekulasjoner om straff og diskusjoner om Froome allerede skulle vært suspendert. Tempoverdensmester Tom Dumoulin mener håndteringen av Chris Froome-saken har gått utover sykkelsporten.

– Det er utrolig. Jeg skylder ikke på Froome, han er frikjent. Det har vært kaos med måten saken har vært håndtert på. Det er svært uheldig og ikke det sporten trenger, sier Dumoulin under en pressekonferanse i forkant av Tour de France ifølge NTB.

Froome selv er enig i at saken har skadet sykkelsporten.

– Slike saker skadelig for omdømmet til sporten, sier Froome på pressekonferansen.