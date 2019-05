Skjerper sikkerheten rundt finalefest i Oslo

Det kan fort bli småkaotiske tilstander i Oslo sentrum når Liverpool og Tottenham møtes til mesterligafinale lørdag. I fjor besøkte anslagsvis 10.000 mennesker Youngstorget da Viasat inviterte til gratisvisning på storskjerm, og TV-kanalen gjentar arrangementet i år.

– Vi tar med oss læring fra i fjor, og har blant annet sett på køsystemene så adgangen skjer på en smidig måte. Vi forventer ikke kaos, men vi forventer stort trykk og stor stemning, sier kommunikasjonsdirektør i NENT Group, Line Vee Hanum til NRK.

Plass til flere – færre ser storskjerm

I fjor ble det inngjerdede området, med plass til rundt 3000 personer, fullt like etter at portene åpnet, og køene var lange. Det ble også meldt om tilløp til slåsskamper. I år er tilskuerkapasiteten oppjustert til 4000 personer, men storskjermens plassering vil gjøre det langt vanskeligere å se sendingen fra gatene rundt selve torget.

Samtidig økes også vaktholdet til ProSec, med flere vakter både på og rundt området.

– Vi er godt forberedt. Vi hadde noen utfordringer i fjor, men vi opplevde at vi hadde god kontroll på det som skjedde. Det vil være noen enkeltepisoder når så mange mennesker er samlet, forteller Martin Mathisen i eventbyrået JCP Nordic, som arrangerer sammen med Viasat.

ENDRER DESIGN: I fjor var det mulig å se storskjermen fra flere gater, som her i Møllergata, rundt Youngstorget. I år endres plassen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

På arrangementets Facebook-side har over 2000 mennesker sagt at de kommer, mens flere enn 7000 er interessert. Det er fri aldersgrense mellom 12.00 og 15.00, men etter klokken 16.00 er det i år bare tillatt for personer over 18 år.

– Når det er alkohol involvert er det lettere å holde kontroll slik. I fjor hadde vi en sone for de under 18 år, men det forårsaket en del usikkerhet for de yngre, så dette endret vi etter samtaler med sikkerhetsselskapet – om at vi burde ha en bestemt profil, sier Mathisen.

Politiet: – Ikke et høyrisikoarrangement

I tillegg arrangerer Liverpools norske supporterklubb sin egen fest knappe hundre meter unna – på Sentrum Scene – hvor det er plass til 1200 publikummere. Det er også Musikkens dag i Oslo førstkommende lørdag.

– Vi er veldig klar over at det er et arrangement på Youngstorget på lørdag, og har god dialog med arrangøren. De har et stort ansvar selv når de inviterer til fest, men vi har folk der om det skjer noe, og nok ressurser til å ta oss av dette. Vi hadde en runde om dette på morgenen i dag, sier stabssjef i oslopolitiet, Martin Strand.

– Har dere satt inn ekstra ressurser med tanke på dette?

STORKAMP: Mesterligafinalen spilles i Madrid, lørdag klokken 21.00. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

– Vi har sett på hva som skjer denne helgen, og satt på de ressursene vi føler vi trenger, svarer Strand.

– Vi forventer jo i utgangspunktet ikke uroligheter, men vi vet det er 4000 mennesker samlet på ett sted hvor det er alkohol og motstridende interesser, men vi anser ikke dette som et høyrisikoarrangement, legger stabssjefen til.

Råd til fansen

De to supporterklubbene har fått 600 «early bird»-pass hver, som må plukkes opp i forkant. Men de ulike lagenes fans vil ikke bli skilt inne på området. Rådene er uansett klare:

– Ikke møt opp for sent. Og man må oppføre seg. Nordmenn oppfører seg jo stort sett relativt greit, men det hadde nok ikke gått i England å ha to supportergjenger sammen sånn. Heldigvis er ikke Arsenal gode nok til at vi møter dem, sier leder i Tottenhams venner, Bjørnar Valen.

– De må tenke på at de representerer en klubb og noen verdier som er verdt å ta med seg videre. Det er to lag med to sett supportere, og vi må ha en tanke for det også. Jeg tror de som arrangerer lærte en del fra i fjor, og jeg vet at de evaluerte og har gjort noen endringer med innslipp og kø. Jeg tror det kommer til å gå bra, sier daglig leder i Liverpools supporterklubb, Tore Hansen.

– Publikum må ta med seg godt humør og tålmodighet. Og vær greie med hverandre, oppfordrer Viasat.