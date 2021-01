Skjebneuke for Christiansen – tror VM-drømmen glipper

En 66.-plass på sprinten i Oberhof kan ha kostet mer enn bare en dårlig plassering for skiskytteren fra Geilo. For mens han trente alene resten av helgen, sikret lagkameratene flere pallplasser.

– Jeg tenker logisk, for jeg er en mann av fornuft. Det nivået de andre har inne er bedre, spesielt det Sturla (Holm Lægreid) og Johannes Dale viser her, og Tarjei (Bø) har to pallplasser. Da er det naturlig at de ligger foran meg i køen, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

Han snakker om VM i slovenske Pokljuka i februar.

Norge har bare fire plasser på øvelsene, bortsett fra fellesstarten, hvor det er fem. I tillegg til de tre nevnte utøverne, er verdenscupleder Johannes Thingnes Bø selvskreven.

Tror han må vinne

Christiansen har to fjerdeplasser fra Hochfilzen som beste resultat denne sesongen. De andre har minst én seier.

Dermed har han presset på seg før denne ukas konkurranser i Oberhof.

– Jeg bør nok absolutt en gang på pallen her i Oberhof, og garantert vinne et renn i Anterselva, og vel så det. Jeg må heve meg et ganske stort hakk, spår han.

Sportssjef Per Arne Botnan bekrefter at Christiansen har kniven på strupen. Og at de har planlagt å gjøre VM-uttaket allerede etter ukas renn.

– Det blir enkel matematikk når man ser på de andre som har prestert her. De har seire og flere pallplasser, så det vil si at Vetle må ha en veldig god uke for å kjempe om de plassene. Ikke noe er umulig, men det blir veldig tøft, erkjenner Botnan.

– Må han vinne?

– Han må i hvert fall på pallen og være jevnt god i flere renn.

NESTEN: Vetle Sjåstad Christiansen har to fjerdeplasser denne sesongen, men har ikke vært på pallen slik fire av lagkameratene har vært. Foto: Antti Aimo-Koivisto / AP

– Gir aldri opp

Og Christiansen gir seg ikke selv store sjansen.

– Den er 0,5 prosent. Et ærlig og fornuftig tall. Sjansene er ikke så store. De andre har jo vunnet renn og har pallplasser, og det er jo ingen som vil ha fjerdeplasser i VM. Men jeg gir aldri opp, og skal se startlista uten meg på før jeg gir opp, sier 28-åringen, og understreker at han er glad på vegne av lagets gode resultater.

Norge skal ha med fem herreløpere til VM. Erlend Bjøntegaard er en annen løper med presset på seg. Han har stått over flere renn på grunn av ryggplager, men kommer til Tyskland nå.

– De som har håp om å få gå noe i VM bør prestere til uka, slår Botnan fast.

Skulle det ikke gå veien for Christiansen, som har trosset reiseråd for å forberede seg til mesterskapet, så forstår han også det.

– Da er ikke jeg god nok, og det er rettferdig. Det har jeg ingen problemer med å akseptere. Det hadde vært verre om jeg følte meg dårlig behandlet. Toppidretten er brutal, og skiskyting er marginalt. Jeg hadde min beste sesongstart før jul, men klusset det til her. Nå skal jeg prøve og gjøre mitt aller, aller beste.