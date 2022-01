Skjebnedøgn for langrennsleiren: – Det er nervepirrende

– Det er nervepirrende. Det er som å vente på svar på eksamen. Står du eller står du ikke? sier Lotta Udnes Weng til NRK.

Hun er ute og trener med sin tvillingsøster Tiril når NRK møter dem i skiløypa i Seiser Alm. Alle utøverne har stått opp 07.15 torsdag morgen for å ta en viktig og avgjørende koronatest.

– Vi tror vi skal dra til Kina, men vi vet ikke når, sier Lotta.

– Vi skal jo til Kina, vi! sier Tiril.

– Er det mulig å ta rutefly til Norge og så til Kina nå?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Vi får ta dag for dag. Hvis vi kommer oss til Norge, og så til Kina, så får vi være fornøyde, sier Lotta.

Innrømmer at dramaet er energitappende

Men det er svært usikkert om lagvenninnene Anne Kjersti Kalvaa og Heidi Weng får bli med på reisen. Onsdag bekreftet langrennslandslaget at de to har testet positivt på koronaviruset.

KORONASMITTET: Heidi Weng og lagvenninne Anne Kjersti Kalvå testet positivt på korona onsdag. Foto: Gian Ehrenzeller

Det betyr at de må isoleres i Italia, og det er høyst usikkert om de får delta i OL i det hele tatt.

– Det er på en måte skremmende, men det er ikke så sjokkerende at noen skulle få det. Det viruset sprer seg som ild i tørt gress. Vi har mest medfølelse for dem det gjelder. Nå må vi støtte de som er på hotellet, sier Lotta.

Og selv om de skulle helst prøvd å tenke på noe annet og bruke så lite energi som mulig på dramaet, så innrømmer tvillingene at det er vanskelig å gjøre nettopp det.

– For eksempel i dag, så måtte vi stå opp 07.15 for å ta koronatest. Vanligvis hadde vi sovet til 08.15, så det blir på en måte et stressmoment. Vi har bestemt oss for å trene litt mindre enn planlagt, så får vi satse på at totalen blir bra, sier Lotta.

Johaug: – Ubeskrivelig situasjon

Johaug møtte pressen med munnbind og god avstand.

– Det er vanskelig å finne trøstende ord i en sånn sammenheng. Man prøver å være en god lagvenninne og støtte dem, men det er en ubeskrivelig situasjon å komme opp i, sier Therese Johaug til TV 2, VG og andre oppmøtte fra pressen i Seiser Alm denne torsdagsmorgenen.

Johaug har tidligere sagt at han hun ønsker å møte kjæresten sin når de skal innom Norge før avreise til Kina. Det tror ikke Udnes Weng-tvillingene er lurt. De tror dessuten ikke at det er aktuelt nå lenger.

– Det er ingen som har tenkt å gjøre det nå, tror jeg. Det blir til et tomt hus, i så fall, sier Tiril.

– Du tror Johaug kommer over på andre tanker?

– Ja, svarer Tiril.