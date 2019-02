Skistad blåser i rivalenes «skrik» og reaksjoner på gåingen hennes

Når NRK påpeker at hun ofte pleier å «ta starten», det vil si komme raskest ut av startblokkene i et seks kvinner stort heat, skaffer seg en god posisjon, går med store bevegelser underveis, og senere er råsterk på oppløpet, gliser 19-åringen fra Konnerud.

Hun smiler enda litt mer når hun blir beskrevet som «kanskje litt ubehagelig å gå med i felt».

– Hører skrik

Det var akkurat dette Maiken Caspersen Falla irriterte seg over da de to – Norges beste sprintere – møttes til duell under NM i Meråker for få uker siden.

– Jeg tror ikke det er veldig morsomt. Jeg har hørt mye greier og andres meninger. Jeg tror ikke det er gøy for andre, men det er bare en fordel for meg, sier Stavås Skistad, og utdyper litt mer:

– Innimellom hører man skrik. Men jeg bryr meg ikke om sånt. De vil forbi. Man hører jo det.

– Og det er jo morsomt, sier Skistad selvsikkert.

– Hva er din egen løpsplan?

– Jeg vet ikke om det er lurt å røpe den. Men det er å utnytte starten og avslutningen, og være litt mer med i det midterste partiet. Da blir det farlig.

– Annerledes

Regjerende verdensmester Maiken Caspersen Falla er fullt klar over Stavås Skistads taktikk, men vil ikke gå så langt og si at hun vil unngå å gå heat med lagvenninnen under mesterskapet.

Falla innrømmer at hun lærte av det som skjedde i NM. Der gikk hun klønete, ifølge seg selv, i ryggen på Skistad underveis i finalen.

KLAR FOR MESTERSKAP: Maiken Caspersen Falla, her på Sjusjøen tirsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Hun går på en annen måte enn andre gjør. Hun er flink til å utnytte sine styrker. Men jeg tenker ikke på hvem jeg går i heat med, nei, sier Falla.

– Er det uvant å ha en sånn utøver å gå mot?

– Det er annerledes. Men man ser det samme med svenskene, sier Falla diplomatisk.

Forbereder seg på Youtube

Mesterskapsdebutant Stavås Skistad stilte tirsdag opp til sitt første pressetreff i forbindelse med en precamp før et senior-VM. Hun er godt forberedt treningsmessig, men har ikke testet Seefeld-løypene. 19-åringen har i stedet forberedt seg på sprinten på annet vis.

– Jeg har sett på Youtube og forberedt meg sånn. Det ser lovende ut på Youtube. Så får vi dra ned og se etter hvert, sier hun – og svarer slik når NRK påpeker at løypeprofilen, med sin korte løpstid, kan passe henne svært godt.

– Jeg tenker at den ser veldig bra ut for meg. Og så tenker jeg at man må være med før oppløpet og ikke surre bak i feltet.

– Tapt før man har startet

Det har for øvrig ikke blitt mange senior-renn på øverste nivå denne sesongen før hun VM-debuterer 21. februar.

Under langrennsåpningen på Beitostølen i november ble hun nummer to. Deretter ble hun tatt ut til verdenscup på Lillehammer, hvor hun som eneste norske innslag i finalen, ble nummer fem.

FØRSTE VM-PRECAMP: For Kristine Stavås Skistad. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Etter nyttår tok hun gull i junior-VM og så – i det nevnte NM-løpet – tok hun sølv bak Lotta Udnes Weng og foran Caspersen Falla. Etter dette la Stavås Skistad inn en god treningsperiode. Hun trengte det, forteller hun. Nå er i hvert fall 19-åringen klar for den største scenen for første gang i karrieren.

– Du er vant til å vinne skirenn, er det det eneste du tenker på når du drar til VM for seniorer?

– Tenker man ikke det, så har man tapt før man har startet.

– Hvor mye tru har du på det?

– Jeg har alltid trua, jeg. Så får vi se, sier Stavås Skistad – og gliser.