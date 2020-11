Dermed starter vinteren slik den forrige ble avsluttet. Fjorårets sesong ble brått avsluttet av koronapandemi.

Samme pandemi gjør at Sjusjøen ikke kan arrangere sesongens første skirenn.

– På grunn av lokale myndigheters anbefaling om å ikke arrangere større arrangementer i Ringsaker kommune, blir sesongstarten for skiskytterne ikke avholdt på Sjusjøen 13.–15. november, skriver skiskytterforbundet i en pressemelding.

– Vi er de første til å forstå det. Vi må ta koronahensyn først, sier Ingrid Tandrevold til NRK.

Hvis de mot formodning ikke finner ny arrangør, blir det ingen sesongåpning.

– Da kommer jeg til å være enda mer nervøs før verdenscupen starter. Det aller viktigste er rekrutteringen. Det er mange som ønsker å matche seg mot de beste og teste det man har trent på hele sesongen, sier Tandrevold.

NEDTUR: Ingrid Tandrevold hadde gledet seg til å gå på Sjusjøen 13.–15. november. Her i aksjon på nettopp Sjusjøen i 2018. Foto: Berit Roald / NTB

Kalenderen for verdenscupen er allerede endret én gang. Uforutsigbarheten vil ingen ende ta.

– Vi er innstilt på at det blir et annerledes år. Ta ting som det kommer og finne løsninger. Løsningen er å prøve å finne en alternativ arena der det ikke er så stort smitteutbrudd, sier Tandrevold.

Helse foran alt

Norges Skiskytterforbund er allerede i gang med jobben om å finne alternativ arena.

Nytt arrangørsted skal både ha erfaring med denne type renn og snø. Dermed er ikke kandidatene veldig mange to uker før rennene skal arrangeres.

– Vi leter over det ganske land, det skal være åpning langrenn på Beitostølen helga etter, og det er et alternativ. Vi er i kontakt med Geilo, Trysil, hvem det måtte være. Der det er snø og muligheter for å arranger der sjekker vi muligheten, sier sportssjef Morten Aa Djupvik til NRK.

– Viktigheten av å holde folk friske overgår alt annet i tiden vi er inne i nå. I lys av situasjonen vi er inne i og arbeidet for å redusere smittevernomfanget, har kommuneoverlegen i Ringsaker sammen med arrangør og rennlege, gjort en grundig vurdering og besluttet at det mest forsvarlige er å ikke slippe opp for et så stort idrettsarrangement i kommunen nå. Det stiller vi oss selvsagt bak, sier Arne Horten, president i Norges Skiskytterforbund.

– Har sett fram til å knuse oss

Hvis åpningen ryker, kan verdenscupåpningen i Kontiolahti 28. november også bli årets første test.

– Det er en del av forberedelsene, vi elsker jo å konkurrere. Dette er den beste oppvarminga man kan få, sier Tarjei Bø.

– Jeg synes synd på alle rekruttløperne. Det er mange som virkelig banker på døra, og de tar nok beskjeden litt tyngre enn elitelaget. De har sett fram til å knuse oss i sesongåpninga, og deres motivasjon her er å slå seg inn i verdenscupen, sier Bø.