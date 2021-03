Skiskytterne har gitt seg selv taktikk-forbud: – Vi er hverandres største fiender akkurat nå

Stryker man fire renn, som er nytt av sesongen, så er det bare sju små poeng som skiller Johannes Thingnes Bø (914 poeng) og Sturla Holm Lægreid (907) i kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen. Tre renn gjenstår, i svenske Östersund denne helgen.

Thingnes Bø vant verdenscupen i tett kamp mot Martin Fourcade i fjor. Da la lagkameratene en taktikk for ulike type scenarioer for å sikre norsk seier, siden få poeng skiller mellom de ulike plasseringene. I år får ingen «lov» til å legge lignende planer.

– Dette er en valgkamp. Det er lobbyvirksomhet for å få med folk og dra oss opp. Det er noe vi spøker med, hvem som skal hjelpe hvem. Men det hadde ikke tatt seg bra ut. Alle skal prøve å gjøre sitt beste, og vinne, forteller Thingnes Bø.

– Nå blir det litt urettferdig om noen skulle hjelpe en av de andre. Hvis vi påvirker det nå, da er det mange som ville sett stygt på oss. Lotteritilsynet ville vel kjeftet da til og med, sier Vetle Sjåstad Christiansen og ler.

STERKT LAG: Hele det norske laget har hevdet seg stort denne sesongen. Her etter VM-gullet på stafett, med Vetle Sjåstad Christiansen (f.v.), Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Sturla Holm Lægreid. Foto: Darko Bandic / AP

Vil ikke hjelpe broren

Lægreid har lagt vekk regnearket.

– Den cupen har jeg funnet ut at er et resultat av det jeg har gjort og gjør i helgen, og uansett hvor mye jeg regner så hjelper det ikke. Jeg må bare gå fort på ski og skyte blink, sier han.

PLANEN KLAR: Sturla Holm Lægreid. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Tarjei Bø er ærlig på at han, planer eller ei, innerst inne håper det er lillebroren som trekker det lengste strået. Men han håper å slippe og få muligheten til å hjelpe ham med poeng under fellesstarten søndag.

– Jeg har ikke tatt stilling til det, og håper jeg ikke kommer i en situasjon der jeg trenger å tenke på det, forteller Bø, som var i samme situasjon da han vant verdenscupen foran Emil Hegle Svendsen for 10 år siden.

– Vi har et ryddig lag og god stemning. Uansett hvem som vinner er jeg sikker på at vi er gode venner på søndag, legger han til.

– Ingen elefant i rommet

Thingnes Bø og Lægreid har fulgt hverandre som skygger hele sesongen. Han med totalt 52 verdenscupseire, og nykommeren. De innrømmer at totalseieren er det store samtaletemaet i gruppa, og at det er litt rart å kjempe mot en lagkamerat. De vet jo at én blir skuffa.

– Vi har en veldig åpen diskusjon og litt galgenhumor rundt det hele. Spesielt fra de andre på laget som ikke er i samme situasjon. De liker å ta oss. Det synes jeg er litt fint, for begge vet at vi tenker på dette hele tiden og derfor har vi ingen elefant i rommet. Vi prøver å psyke ut hverandre med alt mulig, forteller stryningen.

JEVNE: Sturla Holm Lægreid har vunnet seks renn denne sesongen, mens Johannes Thingnes Bø har flere pallplasser. Her fra jaktstarten i Hochfilzen i desember. Foto: BARBARA GINDL / AFP

Han understreker at tonen er god og at den gjensidige respekten er stor.

– Vi er utrolig gode venner selv om vi er hverandres største fiender akkurat nå. Det er jeg veldig glad for, for i en sånn situasjon kan det kanskje være litt å havne litt på kant med en lagkamerat, forklarer 27-åringen, og påpeker at det jo er Lægreid som har flest seire denne sesongen og derfor er best.

– Johannes er den beste

24-åringen mener derimot at lagkameraten er den største favoritten.

– Jeg skulle gjerne spådd meg selv først, men jeg må innrømme at Johannes er den beste skiskytteren når begge presterer på toppnivå. Hvis han sier jeg er en bedre skiskytter så er det bare for at han skal få litt mindre press, for han er jo helt klart den beste her.

En som ikke har det noe på seg før helgen, er Tiril Eckhoff. Hun vant allerede verdenscupen i Nove Mesto.

– Det føles veldig godt og deilig og ikke være stressa sånn som gutta, som skrur og stresser før de siste skirennene. Jeg kan bare være fornøyd, sier hun.