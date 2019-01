Skiforbundet forteller om vekstbehandling av to langrennstalenter

Les hele pressemeldingen nederst i saken

– Norges Skiforbund har også blitt kontaktet av media og andre om dette temaet, og publiserer denne pressemeldingen med godkjenning fra familiene Fossesholm og Skistad for å klargjøre de faktiske forhold rundt behandlingene. For begge de unge jentene er dette personlige og høyst private helseopplysninger, skriver Skiforbundet i pressemeldingen.

Videre informerer pressemeldingen om de to sakene er uavhengige av hverandre og med helt ulikt utgangspunkt.

Helene Marie Fossesholm skal i perioden desember 2014 til september 2017 ha fått behandling med veksthormon, da hun som yngre var svært liten av vekst.

NASJONAL ÅPNING: Fossesholm i mål på 10 kilometeren på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Helenes behandling innbefattet et preparat som står på WADAs forbudsliste. Det er svært strenge krav til godkjenning og bruk av slik medisinering i Norge. Det ble derfor søkt om medisinsk fritak (TUE) for dette hos Antidoping Norge da dette var påkrevd. Søknaden ble innvilget av Antidoping Norge og hun oppfylte alle WADAs kriterier, heter det i pressemeldingen.

Det går ikke frem av pressemeldingen hvilket preparat det er snakk om.

NRK har vært i kontakt med skiforbundets medieansvarlig Gro Eide, som ikke ønsker å kommentere saken.

Helt uproblematisk

Per Medbøe Thorsby, leder av Antidoping Norges medisinske fagkomité, ser ingen problemer med de behandlingene de to langrennstalentene har fått.

– Når det gjelder selve saken, så er dette i mitt hode mer eller mindre en ikke-sak. Her har du én utøver som har fått veksthormon på en helt god medisinsk indikasjon, og som ikke har noen prestasjonsfremmende effekt sånn som det er brukt i dette tilfellet, og behandlingen er avsluttet. Så det klarer jeg ikke se at er noe problematisk, sier Thorsby til NRK.

Videre forteller han at bruk av veksthormon er standard behandling for å få litt mer høyde, slik det ble gjort av Helene Marie Fossesholm.

Når det kommer til behandlingen av Stavås Skistad, opplyser Thorsby at medisinene er helt vanlige.

– Det er helt uproblematisk og står ikke engang på dopinglista, så det har ingen prestasjonsfremmende effekt, sier Thorsby.

Store talenter

Fossesholm har denne sesongen fått sitt gjennombrudd som skiløper. Under årets nasjonale åpning på Beitostølen gikk junioren inn til en 5. plass på 10 kilometer fristil. Under fjorårets senior-NM ble hun nummer elleve på distansen, 54,9 sekunder bak Marit Bjørgen.

Under helgens Norges-cup på Konnerud slo hun nest best jente med ett minutt og 43 sekunder på søndagens femkilometer.

Fossesholm og Stavås Skistad er begge tatt ut til vinterens junior-VM i finske Vierumäki.

SPRINTFENOMEN: Kristine Stavås Skistad har vist seg svært lovende i sprint. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Sistnevnte ble kun slått av Maiken Caspersen Falla under sprinten på den nasjonale åpningen på Beitostølen.

Og allerede da begynte snakket om en potensiell VM-plass til Seefeld senere denne vinteren.

To uker senere, under verdenscupen på Lillehammer, sikret hun seg en femteplass i sprintfinalen i det som var hennes andre verdenscuprenn i karrieren.

Hele pressemeldingen

Her er pressemeldingen i sin helhet:

Langrennsløperne Helene Marie Fossesholm og Kristine Stavås Skistad (begge på Skiforbundets juniorlandslag) har uavhengig av hverandre, og med helt ulike utgangspunkt, fått spørsmål om bruk av medisiner i forbindelse med hormonbehandlinger knyttet til vekstforstyrrelser.

Norges Skiforbund har også blitt kontaktet av media og andre om dette temaet, og publiserer denne pressemeldingen med godkjenning fra familiene Fossesholm og Skistad for å klargjøre de faktiske forhold rundt behandlingene. For begge de unge jentene er dette personlige og høyst private helseopplysninger. For å vise at behandlingen ikke er i konflikt med WADAs antidopingreglement velger de likevel å være åpne om dette.

Helene Marie Fossesholm (17)

I perioden desember 2014 til september 2017 fikk Helene Marie Fossesholm behandling med veksthormon. Helene har blitt fulgt opp av barnelege på sykehus fra hun var 8–9 år gammel fordi hun var svært liten av vekst. Da hun var 13,5 år var hun 137,5 cm høy og hadde unormal vekstutvikling. Hun ble derfor behandlet med veksthormon. Helene er nå 151 cm høy.

Helenes behandling innbefattet et preparat som står på WADAs forbudsliste. Det er svært strenge krav til godkjenning og bruk av slik medisinering i Norge. Det ble derfor søkt om medisinsk fritak (TUE) for dette hos Antidoping Norge da dette var påkrevd. Søknaden ble innvilget av Antidoping Norge og hun oppfylte alle WADAs kriterier.

Kristine Stavås Skistad (19)

I 2012 fikk Kristine tablettene Etinyløstradiol og Primolut for å fremskynde puberteten, og for å ha en kontrollert vekst. For Skistad er dette en svært privat sak. Kristines behandling ble gjennomført med preparater som ikke står på WADAs forbudsliste.

Med samtykke fra Fossesholm og Skistad opplyser Ola Rønsen, medisinsk ansvarlig i Norges Skiforbund, at behandlingen løperne fikk var gitt av spesialister på sykehus.

Kristine Stavås Skistad og Helene Fossesholm med familier ønsker ikke å kommentere disse to sakene ytterligere utover denne informasjonen som nå er gitt, og ber om forståelse for det.