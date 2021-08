Skarstein fullstendig overlegen – tok sitt første Paralympics-gull

Afganske para-utøvarar i Tokyo

De afganske para-utøvarane Zaki Khudadadi og Hossain Rasouli er no på plass i dei paralympiske leiker i Tokyo. Det skriv Den afganske paralympiske komité i ein pressemelding.

Forrige veke blei utøvarane evakuert frå Kabul til Paris i Frankrike. Etter eit sterkt ynskje frå begge to, er dei no komme til Tokyo og klare for å konkurrere etter negative covid-testar.

Zakia blir Afganistan sin første kvinnelege utøvar som konkurrerer i Paralympics sidan Athen i 2004. Ho driv med taekwondo.

Hossain skal springe 400 meter.