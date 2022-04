Skadetrøbbel før Roma-kampen – nøkkelspillere måtte gå av

Kjartanssons pangstart ga VIF-seier

Vidar Örn Kjartansson scoret to ganger på de første fire minuttene, og pangstarten sørget for 2-1-seier til hjemmelaget mot Haugesund. Bortelaget klarte å mønstre en sluttspurt i første omgang. Peter Therkildsen stanget kontant inn et innlegg fra Alioune Ndour etter 42 minutter. Begge lag hadde gode muligheter i 2.-omgang, men det var hjemmelaget som kunne juble for sesongens første seier.