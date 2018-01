Skadd Coutinho presentert i Barcelona

– Philippe Coutinho har en lårskade og kan ikke spille de neste tre ukene, opplyser Barcelona på sine hjemmesider mandag.

Lørdag ble overgangen fra Liverpool bekreftet og søndag var brasilianeren på plass hos sin nye klubb for å se på forholdene.

Under den obligatoriske legesjekken ble det konstatert at Coutinho ikke er klar for spill umiddelbart, noe som ble formidlet under presentasjonen mandag.

Overgangssummen skal ligge på 160 millioner euro (1,56 milliarder kroner). Det gjør Coutinho til verdens tredje dyreste spiller, bak Neymar og Kylian Mbappé.

Coutinho skrev mandag under kontrakten med Barcelona som binder han til klubben ut denne sesongen og de neste fem sesongene. Brasilianeren har i tillegg fått en utkjøpsklausul på 400 millioner euro.