– Ingenting er meir verdilaust enn ein sjuk skiløpar, seier Astrid Øyre Slind (35) når NRK snakkar med henne på telefon måndag ettermiddag.

Eit par timar tidlegare kom uttaket til kommande helgs langrennsverdscup i Oberhof. Der mangla tre norske kvinner som måtte forlata Tour de Ski med sjukdom.

– Lotta Udnes Weng fekk korona, men er den som har komme lengst. Ho har trena i tre–fire dagar no. Anne Kjersti Kalvå fekk ei kraftig forkjøling og har ikkje trena på ti dagar. Ho var så vidt ute og lufta seg i dag, fortel landslagstrenar Stig Rune Kveen.

KOM BRÅTT PÅ: Astrid Øyre Slind smilte etter si hittil siste treningsøkt. Nokre timar etter at dette biletet vart teke, tetna biholene. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Sju dagar i senga

Den av dei tre som har vore hardast ramma av sjukdom, er nok likevel Astrid Øyre Slind. Ho fortel at ho fekk biholebetennelse og har gått på antibiotikakur.

– Det er lenge sidan sist eg var så sjuk som no, erkjenner ho, og utdjupar:

– Dei sju første dagane var eg nesten ikkje ute av soverommet. Eg hadde tette lunger og biholer, og vondt i hovudet. Dårleg allmenntilstand, rett og slett.

Sjukdommen kom overraskande på. Fredagen før Tour de Ski-avslutninga i Val di Fiemme gjennomførte ho ei god treningsøkt. Rett nok hosta ho litt då ho vart intervjua av NRK etter økta.

Men då ho seinare på ettermiddagen snakka med tvillingsøster Silje, var ho svært optimistisk med tanke på den klassiske fellesstarten dagen etter.

– Eg trudde eg skulle vinna, seier ho.

– Krise

To timar seinare var ho sengeliggjande. No har det gått ti dagar, og framleis avslører stemma at 35-åringen ikkje er frisk. Det går på tolmodet laus.

– Eg fryktar at det kan rakne no. Det er litt krise, eigentleg, seier Astrid Øyre Slind.

Framleis har ho ikkje heilt gitt opp verdscupen i Goms om 13 dagar.

ALDRI SETT MAKEN: Landslagstrenar Stig Rune Kveen (bak) har opplevd uvanleg mange sjukdomsforfall frå Astrid Øyre Slind og dei norske langrennskvinnene denne vinteren. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men den tidlegare langløpsdronninga erkjenner at det er meir sannsynleg at ho går Marcialonga den helga.

– Viss eg skal hevda meg i verdscuprenn, må eg vera i fysisk toppform. I langløp handlar det meir om styrke og grunntrening, seier Slind, før ho innrømmer:

– Eg har jo nesten ikkje staka sidan i sommar, heller, så det er ikkje sikkert eg kan hevda meg der heller. Men viss eg blir frisk, er det verd å prøva. I verste fall blir det ei sabla bra treningsøkt.

Håpar på positive opplevingar

Før vinteren er over, håpar ho å levera eit knallresultat i verdscupen.

– Eg kjenner eg har litt ugjort enno, seier Slind.

Ho er ikkje åleine om det blant norske langrennskvinner denne vinteren. Landslagstrenar Kveen kan ikkje hugsa å ha opplevd så mykje sjukdom på så mange utøvarar på så kort tid før.

På den positive sida er sist vinters verdscupvinnar Tiril Udnes Weng klar for det første verdscuprennet sitt denne sesongen, etter to sjukdomsrundar før jul.

– Eg håpar me gjer unna sjukdomsrundane denne sesongen, så me slepp unna neste vinter, då det er VM i Trondheim. Og så må me berre kryssa fingrane for at dei som har vore sjuke kjem tilbake og får nokre gode opplevingar mot slutten av sesongen, seier Stig Rune Kveen til NRK.